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Официально: дата анонса серии Redmi Note 11 на глобальном рынке

18.01.2022 312 0

Состав смартфонов, которые будут представлены, не объявлен

Не секрет, что Xiaomi готовится вывести на глобальный рынок серию Redmi Note 11, которая уже успешно продается несколько месяцев в Китае. Сегодня компания наконец-то сообщила о том, что готова устроить анонс серии Redmi Note 11. В качестве даты ее проведения выбрано 26 января и Xiaomi не стала дожидаться февраля, как предсказывалось ранее.

 

К сожалению, компания ограничилась лишь упоминаем, что серия Redmi Note 11 идет, но без конкретики в части того, какие модели она намерена показать. Можно уверенно говорить лишь о том, что точно должны показать Redmi Note 11S, на анонс которого ранее компания намекала.

 

Официально: дата анонса серии Redmi Note 11 на глобальном рынке – фото 1

 

Напомним, что по слухам Redmi Note 11S должен предложить восьмиядерный процессор Helio G96, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, до 8 Гб оперативки и флеш-накопитель емкостью до 128 Гб, четыре датчика в основной камере 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2) + 8 Мп (Sony IMX355) + 2 Мп (сенсор для макросъемки) + 2 Мп (датчик глубины). Фишками новинки станут предустановленная оболочка MIUI 13 и быстрая зарядка на 120 Вт.

 

Возможно, 26 января также представят Redmi Note 11, который должен предложить чипсет Snapdragon 680, батарею на 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой, дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц и тройную основную камеру 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

 

ОБНОВЛЕНО: 26 января покажут четыре версии Note 11, но Pro-версии поступят в продажу позже.﻿

 

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Источник: twitter 

Redmi Note 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.01.2022

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Официально: дата анонса серии Redmi Note 11 на глобальном рынке