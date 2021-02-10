Официально: дата анонса серии Redmi Note 11 на глобальном рынке

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Состав смартфонов, которые будут представлены, не объявлен

Не секрет, что Xiaomi готовится вывести на глобальный рынок серию Redmi Note 11, которая уже успешно продается несколько месяцев в Китае. Сегодня компания наконец-то сообщила о том, что готова устроить анонс серии Redmi Note 11. В качестве даты ее проведения выбрано 26 января и Xiaomi не стала дожидаться февраля, как предсказывалось ранее.

К сожалению, компания ограничилась лишь упоминаем, что серия Redmi Note 11 идет, но без конкретики в части того, какие модели она намерена показать. Можно уверенно говорить лишь о том, что точно должны показать Redmi Note 11S, на анонс которого ранее компания намекала.

Напомним, что по слухам Redmi Note 11S должен предложить восьмиядерный процессор Helio G96, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, до 8 Гб оперативки и флеш-накопитель емкостью до 128 Гб, четыре датчика в основной камере 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2) + 8 Мп (Sony IMX355) + 2 Мп (сенсор для макросъемки) + 2 Мп (датчик глубины). Фишками новинки станут предустановленная оболочка MIUI 13 и быстрая зарядка на 120 Вт.

Возможно, 26 января также представят Redmi Note 11, который должен предложить чипсет Snapdragon 680, батарею на 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой, дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц и тройную основную камеру 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

ОБНОВЛЕНО: 26 января покажут четыре версии Note 11, но Pro-версии поступят в продажу позже.﻿

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Источник: twitter