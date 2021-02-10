MIUI 13 на Android 12 для Redmi Note 10 уже скоро и странности с Redmi Note 11

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Более старые модели получат Android 12 с Miui 13, тогда как новички серии Redmi Note 11 — Android 11

Несколько недель назад Xiaomi представила Xiaomi 12 и MIUI 13. Через несколько дней после релиза новая версия оболочки добралась до Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11, XiaoMi Mix 4 и Xiaomi Pad 5. Согласно имеющейся информации, обновление MIUI 13 уже готово для Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, и можно ожидать, что в самое ближайшее время компания развернет апдейт. Причем речь идет именно о MIUI 13 Global ROM.

Естественно, что это не единственные модели, которые компания обновит до новой версии фирменного интерфейса. Нет сомнений, что MIUI 13 доберется и до устройств глобальной линейки Redmi Note 11. Но, увы, на рынок они выйдут с Android 11, а не на Android 12. Помимо всех моделей серии Redmi Note 11 такая же участь ожидает POCO X4, POCO X4 NFC и POCO M4 Pro 4G. Эти новинки суббренда удостоятся MIUI 13 на основе Android 11.

Тем временем компания развернула бета-тестирование MIUI 13 для 30 устройств в Китае. Новую итерацию фирменной оболочки получили модели серии XiaoMi 11, Xiaomi 10, Redmi Note 10, Redmi Note 11, Redmi K40 и Redmi K30, а также планшеты семейства Xiaomi Pad 5. К сожалению, на данный момент нет четкого понимания, когда и какие модели на глобальном рынке получат бета-версию прошивки и ее стабильную сборку.

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Источники: xiaomiui, twitter