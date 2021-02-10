MIUI 13 скоро, фишка iPad Pro 6 и метаморфозы Galaxy S22

333

Осень вступила в свои права, а у нас на повестке дня традиционный субботний дайджест новостей. Стали известны цены на Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, Huawei готовится к анонсу третьей итерации фирменной операционной системы HarmonyOS, Xiaomi привезла в Украину Xiaomi Mi Band 6 с NFC, а инсайдеры слили подробности о Android 12.1.

Неделя выдалась неплохой на новости, хоти чего-то особенного не случилось. Так, китайский автопроизводитель Geely заявил, что займется выпуском мобильных устройств и уверен, что он быстро захватит этот рынок. LeTV вернулась со смартфоном S1 — максимально простым устройством для непритязательных. Создан он полностью из китайских комплектующих и патриотично настроенным предложили заплатить за него $247.

Стартап Fairphone представил четвертое поколение своего смартфона с ремонтопригодностью 10/10. Пользователю достаточно владеть отверткой, и он сможет заменить без особых усилий семь компонентов, в числе которых и дисплей. Еще одна фишка смартфона — 5-летняя гарантия.

На неделе пришла информация, что в Европе Google Pixel 6 будет стоит 649 евро, а Pixel 6 Pro обойдется в 899 евро. Цены приятные за тот набор характеристик, который предложат. Остается надеяться, что слухи подтвердятся.

Тем временем Samsung работает над семейством Galaxy S22, и инсайдеры гадают, каким будет внешний облик Ultra-версии. А еще компания намерена основательно вложиться в строительство завода по производству микросхем — $17 млрд.

Huawei же тем временем демонстрирует уверенность, что ей удастся справиться со сложностями, мобильный бизнес еще вернется к росту. В конце октября компания представит HarmonyOS 3.0, а в первом квартале следующего года — Huawei Mate 50 Pro на базе Snapdragon 898 без поддержки 5G. До конца нынешнего года Huawei еще намерена отметиться анонсом складного смартфона и свой аппарат с гибким дисплеем выпустит Honor.

На этой неделе индийский офис Xiaomi анонсировал выход ремешков к носимым гаджетам с NFC, а также состоялся анонс максимально простого Poco C31. Сетевые источники предрекают анонс субфлагмана с Snapdragon 870 в этом году, а также должны показать Redmi K30S. Судя по посту компании в сообществе MIUI в Weibo, в ноябре должна состояться премьера MIUI 13. Эти и другие новости — на видео. А также не забывайте, что в конце ролика вас ждет подборка новостей из рубрики «Дичь».