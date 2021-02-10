MIUI 13 скоро, iPhone почини сам, Apple добили с USB Type-C и Galaxy A73 — это нечто

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Эта неделя выдалась интересной на новости. Не будем же терять времени даром и расскажем о самых горячих событиях и интересных новостях. MediaTek представила монстра производительности, Apple готовит самоуправляемый электрокар, а Xiaomi находится на низком старте перед релизом своих новинок.

MediaTek взяла продолжительную паузу в потугах представить по-настоящему флагманский чип и, похоже, что передышка была взята не зря. Вчера она представила Dimensity 9000, ставший топовым монстром с кучей новаций, он и впрямь приятно удивляет. О намерении установить этот процессор в своем смартфоне уже заявила Xiaomi и, скорее всего, речь идет о ком-то из серии Redmi K50.

Хочется верить, что Google исправит все проблемы в Pixel 6 и pixel 6 Pro. Для исправления работы сканера отпечатков пальцев она уже выпустила обновление. А еще компания нашла мужество, чтобы признаться в том, что заявленных 30 Вт быстрая зарядка в смартфоне не выдает. Максимум, на который она способна — 23 Вт.

Компания Realme работает над складным смартфоном, а в модельном ряду Samsung появится Galaxy A73, характеристики которого вызывают вопросы.

Как и вызывают недоумения те патенты, которые получила Apple. Они странные и нежизнеспособные. А вот электромобиль без руля и педалей вполне осязаемая перспектива. Авторитетный информатор уверяет, что работы над электрокаром идут и он может появиться в 2025 году.

Еще одно заметное событие для фанатов Apple — компания позволит всем покупать оригинальные комплектующие и выбирать, где ремонтировать iPhone. Программа стартует с начала следующего года в США, а позже охватит и другие страны. Еще одним неплохим ходом для компании станет установка порта USB Type-C в iPhone 14 Pro. Естественно, если слух о переходе на этот разъем окажется правдивым.

Xiaomi завершает приготовления к анонсу Xiaomi 12, а также готовится представить фирменный интерфейс MIUI 13. Прошивку уже тестируют на ряде устройств и известно, какие модели могут быть в первой волне обновления. А еще в сети появились слухи о компактном Xiaomi 12X, который по своим характеристикам может оказаться вполне годным решением. И в конце выпуска мы расскажем о том, как ученые научились стирать память мышам, а Facebook подарит тактильные ощущения в виртуальной реальности. Приятного просмотра!