MIUI 13 в своей финальной версии выйдет 28 декабря. Для каких смартфонов

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Компания изменит график выхода бета-версии и стабильной сборки

Все складывается так, что 28 декабря состоится премьера MIUI 13, которая в этом году выходит с опозданием. Чтобы компенсировать отложенный релиз, Xiaomi решила отойти от практики выпуска изначально бета-версии, а потом уже стабильной сборки. В этот раз и бета-версия, и финальная версия выйдут в один день - 28 декабря. Одни устройства получат бета-версию, а другие — стабильную сборку.

MIUI 13 Stable выйдет 28 декабря для таких смартфонов: Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Ресурс Xiaomiui предположил, что стабильную сборку также могут получить Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 10S, XiaoMi Mix 4, Redmi K40, Redmi K40 Gaming Edition и Redmi Note 10 Pro 5G. Естественно, что речь идет исключительно о китайской версии MIUI 13, глобальный релиз должен состояться позже.

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Бета-версию MIUI 13 может прийти на Xiaomi Mi Mix FOLD, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Civi, Xiaomi Mi 10/Mi 10 Ultra/ Mi 10S/ Mi 10 Pro/Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi CC 9 Pro/Mi Note 10, Xiaomi Pad 5/Pad 5 Pro 5G/Pad 5 Pro, Xiaomi Mi 11i/Mi 11X/Mi 11X Pro, Redmi K40/POCO F3, Redmi K40 Gaming/POCO F3 GT, Redmi K30 Pro/Poco F2 Pro, Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi 10T, Redmi K30/K30 Ultra/K30i 5G, POCO X2, Redmi Note 11 5G/Redmi Note 11T, Redmi Note 11 Pro/ Pro +, Redmi Note 10 Pro 5G/POCO X3 GT, Redmi Note 10 5G/Redmi Note 10T/Poco M3 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G/Mi 10i/Mi 10T Lite, Redmi Note 9 5G/Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 9 4G/Redmi 9 Power / Redmi 9T, Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro.

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Источник: xiaomiui﻿﻿