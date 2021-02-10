Характеристики Redmi 10 (2022): и это обновленная версия?

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По части производительности случится даунгрейд

Бюджетные смартфоны Redmi нередко приводят в качестве примера оптимальных решений и топов за свои деньги. Redmi 10 не стал ультимативным устройством в своем сегменте, правда и серьезных недочетов за ним замечено не было. Разве что отсутствие NFC можно считать в наши дни уже критическим недостатком.

Теперь компания вознамерилась выпустить Redmi 10 (2022), который, по идее, должен был стать работой над ошибками и усовершенствованной версией «обычного» Redmi 10. Но у Xiaomi свои виды и свои представления о том, каким должен быть народный смартфон. Информация из базы данных Google Play Console указывает на то, что будет небольшой откат назад. По крайней мере, по части производительности.

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Так, если Redmi 10 построен на Helio G88, то Redmi 10 (2022) получит чуть более слабый чип Helio G70. В числе характеристик смартфона также упоминается 4/6 Гб оперативной памяти, дисплей разрешением 2400х1080 пикселей и операционная система Android 11. По всей видимости поверх операционки будут установлена оболочка MIUI 12.5. О времени выхода Redmi 10 (2022) ничего не сообщается.

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Источник: techmaniacs