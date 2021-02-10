Xiaomi 12 Pro может позаимствовать фичи от Xiaomi Mix 4 и Xiaomi Mi Mix

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Подэкранная камера и дисплей в качестве динамика

Недавно в сеть слили логотип MIUI 13, а также показали видео с рядом функций, которые появятся в новой версии прошивки от Xiaomi. Ребята из ресурса Xiaomiui внимательно изучили видео и сделали несколько любопытных выводов. В частности, они не исключают того, что один из будущих представителей серии Xiaomi 12 получит камеру под поверхностью дисплея.

Они пришли к выводу, что смартфон, который демонстрировался в роликах вполне может быть будущий Xiaomi 12 Pro. Что наиболее важно, устройство на видео, похоже, имеет камеру под дисплеем, которую Xiaomi называет CUP (Camera Under Panel). Xiaomiui не исключает того, что подэкранная камера действительно появится в Xiaomi 12 Pro и в таком исполнении смартфон выйдет на глобальный рынок. На данный момент камеру под дисплеем предложили в XiaoMi Mix 4, который доступен только на рынке Китая.

Еще одно предположение — Xiaomi 12 Pro может быть оснащен пьезоэлектрическим динамиком. Правда, ресурс не гарантирует, что его выводы правильные и их нельзя транслировать как достоверные. Это лишь предположения, сделанные на основе роликов и тут могли взять за основу абстрактный смартфон.

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Напомним, что премьера Xiaomi 12 должна пройти 28 декабря. С большой долей вероятности в этот же день представят и MIUI 13. А еще инсайдеры не исключают того, что также покажут Xiaomi 12 Pro и компактный Xiaomi 12X. По идее, уже скоро компания должна сделать официальное заявление о предстоящей презентации.

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Источник: xiaomiui