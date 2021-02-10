MIUI 14 доступна для загрузки на Xiaomi Mi 11 Lite 5G/Lite 5G NE

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Глобальная и европейская MIUI 14 добралась до Xiaomi Mi 11 Lite 5G/Lite 5g NE

Серия Lite от компании Xiaomi осталась едва ли не последним оплотом для любителей компактных смартфонов компании. Это стильные, тонкие аппараты, которые привлекают своей внешностью и имеют достойные технические характеристики. Вышли они в далеком, по меркам мобильного мира, 2021 году с Android 11 и MIUI 12 на борту. MIUI 14 на основе Android 13 явилось вторым крупным обновлением в их жизненном цикле.

Новая прошивка обещает улучшение скорости работы, оптимизацию работы памяти, продлить работу устройства от одного заряда и улучшить стабильность. Наличие очень удачного и даже сегодня актуального чипа Snapdragon 778/780 делает этот смартфон актуальным для покупки даже в современных реалиях, особенно после понижения цены. Загрузить прошивку если ваш смартфон не обновился по воздуху можно по ссылкам ниже:

Также у смартфона есть упрощенная версия Xiaomi Mi 11 Lite 4G на Snapdragon 732G. Для него прошивка получилась только для европейского региона и ее можно скачать здесь .

Приятного пользования и пишите свои отзывы о новой прошивке в комментариях.﻿

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Источник: mifirmware