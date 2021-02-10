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MIUI 14 Global стала доступна для загрузки на Mi 11 и Mi 11 Ultra(ссылка в статье)

21.03.2023 75 0

MIUI 14 Global на Android 13 активно распространяется на флагманы линейки Mi 11

Линейка Mi 11 вышла в начале 2021 года. Это были настоящие флагманы с топовыми 2К дисплеями, очень неплохими камерами, беспроводной зарядкой и премиальными материалами корпуса. А Ultra версия вообще считалась одним из топовых камерофонов того времени и сегодня фотографирует на уровне многих современных флагманов.

 

Mi-11-Ultra

 

Выходили на рынок они с MIUI 12.5 на базе Android 11, и это будет второе крупное обновление системы в их жизненном цикле. MIUI 14 приносит множество визуальных изменений и улучшений производительности и скорости работы устройства. Учитывая хоть и не совершенный, но все равно мощный чип Snapdragon 888 можно понять, что новая система должна просто летать на этих устройствах и подарит вам обновленный пользовательский опыт на уже пожилом смартфоне.

 

mi_11_ultra

 

OTA обновления начали рассылать еще в начале марта, но зная то, что кому-то обновление приходит в первый день, а некоторые ждут его месяцами, сразу после выхода Fastboot прошивки в свободный доступ мы решили оставить ссылку на загрузку прошивки. Это версии, которые устанавливаются в один клик прямо из меню смартфона, поэтому загружайте и обновляйтесь уже сейчас.

 

Прошивку для Mi 11 можно найти по этой ссылке

 

Прошивку для Mi 11 Ultra можно найти по этой ссылке

 

Приятного использования, оставляйте свои первые впечатления в комментариях.

 

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Источник: mifirmware

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.03.2023

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MIUI 14 Global стала доступна для загрузки на Mi 11 и Mi 11 Ultra(ссылка в статье)