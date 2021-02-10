MIUI 15: первые истоки о новом функционале оболочки

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Главное, чтобы оптимизацию MIUI 14 версии не сломали

Современные фирменные оболочки для смартфонов на операционной системе Android уже очень функциональны и с каждым годом производителям становится все труднее удивить пользователей в новой версии оболочки. MIUI 14 получилось удивительно удачной и большинство владельцев смартфонов, которые обновились до этой версии OS ею очень довольны.

И здесь возникает резонный вопрос, а что дальше? Конечно, каждый год производитель пытается оптимизировать свое программное обеспечение для более стабильной работы, но люди все равно ждут чего-то новенького.

Наши коллеги из xiaomiui немного порывшись в коде на серверах нашли упоминания о двух новых функциях в будущем MIUI 15.

Первая – это расширенные функции буфера обмена. Теперь пользователи могут копировать в буфер обмена не только текст, но и фотографии и файлы. Это существенное дополнение к существующей функции буфера обмена, поскольку оно приближает смартфоны Xiaomi к возможностям устройств Apple, Samsung и Pixel, уже некоторое время имеющих эту функцию.

Этот прогресс, несомненно, улучшит взаимодействие с системой, сделав более удобным обмен различными типами содержимого и управление им в разных программах. На планшетах, особенно при работе, такая возможность вообще выведет возможности системы на принципиально новый уровень, приближенный к опыту ПК.

Вторая – менее значительная, но также неплохая. У MIUI 15 новый переключатель в меню быстрых настроек позволит пользователям увеличить громкость на 200%. Это усовершенствование имеет целью обеспечить безопасный и эффективный способ усиления звука для тех, кому нужен более громкий звук, например при воспроизведении мультимедийных файлов или в шумной среде.

Просто коснувшись переключателя, пользователи могут удвоить громкость без ущерба для качества звука или риска повреждения динамиков устройства. Со звуком в последних поколениях смартфонов компании вроде бы и так проблем не было, но есть модели с монодинамиками, которым такая функция будет не лишней.

Напомним, что релиз новой версии оболочки в этом году состоится несколько раньше вместе с Линейкой Redmi Note 13 в октябре.

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Источник: realme