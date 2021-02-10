MIUI 15 Шрёдингера, Samsung S25 Ultra с монстр-камерой, а Apple вновь сломала iPhone 15 Pro

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﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

На этой неделе громких презентаций не было, поэтому информационное пространство было равномерно наполнено разнообразными слухами истоками и другими интересностями от разных компаний. Qualcomm анонсировала новые чипы предназначенные специально для ноутбуков и ПК, которые по предварительным тестам даже лучше, чем M2 от Apple. Конечно, не нужно забывать о фирменной оптимизации, однако это все равно огромный шаг вперед.



Samsung обмолвилась о новых флагманских сенсорах камер, которые не оставили равнодушным никого. Вроде бы даже китайцы уже понемногу отказались от гонки Мегапикселей, а корейцы, похоже, живут в отдельной вселенной и продолжают наращивать цифры. Хотя кто знает, может, там действительно что-то инновационное.



Apple виртуозно починили перегрев смартфонов, однако похоже при этом успели сломать что-нибудь другое, и теперь смартфоны внезапно выключаются. Google тоже активно работает над софтом и, чуть ли не впервые, получается это у них лучше, чем у коллег из Купертино. Мало того, что Pixel 8 работает хорошо, так обновлениями еще и предыдущие смартфоны немного подлечили.



Xiaomi, а точнее осведомители, устроила небольшой спектакль о своей MIUI. В первом акте пьесы она умирала, потом вроде бы умерла не она, а ее близнец, а в конце оказалось, что вообще все живы и здоровы. OnePlus активно готовит людей к своему первому сложному смартфону, а Vivo показала интересный прототип раздвижного смартфона.



Ну и конечно куда без наших постоянных героев Илона Маска, который на этот раз удивил технологией, а не только глупыми выходками. Новостей из болот на этой неделе было немного, однако другой дичи в мире набралось изрядно.



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