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  • MIUI 15 Special Version начала тестироваться на флагманах Xiaomi – MIUI на разных смартфонах будет кардинально разной?

MIUI 15 Special Version начала тестироваться на флагманах Xiaomi – MIUI на разных смартфонах будет кардинально разной?

29.09.2023 98 0

эксклюзивно для премиальных смартфонов

 

Компания Xiaomi приступила к тестированию 15-й версии оболочки MIUI на своих топовых смартфонах - Xiaomi 13 Ultra и Redmi K60 Pro.

 

MIUI 15 Special Version начала тестироваться на флагманах Xiaomi – MIUI на разных смартфонах будет кардинально разной? – фото 1

 

Для этих смартфонов компания уже предоставила кодовые версии прошивок – MIUI-V15.0.0.1.UMACNXM и MIUI-V15.0.0.1.UMKCNXM соответственно. Это значит, что полноценный релиз новой MIUI 15 состоится предположительно уже в начале ноября – вместе с презентацией очередных флагманов от китайского гиганта.

 

Это означает, что вероятный релиз для широкой публики состоится в начале ноября - вместе с анонсом новой линейки флагманов Xiaomi 14.

 

Обновление будет базироваться на свежей Android 14 и, как всегда, обещает ряд улучшений в производительности, безопасности и возможностях персонализации интерфейса. Однако самое интересное, что эксклюзивная "начинка" достанется только владельцам топовых смартфонов компании - Xiaomi 13 серии и Redmi K60 Pro смогут получить максимум фишек от обновления.

 

MIUI 15 Special Version начала тестироваться на флагманах Xiaomi – MIUI на разных смартфонах будет кардинально разной? – фото 2

 

Это отличная новость для владельцев флагманских смартфонов бренда, ведь именно они смогут получить эксклюзивные фишки, не доступные более бюджетным версиям, однако владельцам бюджеток скучать не стоит – если вы прям сильно захотите фишки флагманов – вы их сможете установить через кастомные прошики.

 

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Источник - xiaomiui

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 29.09.2023
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MIUI 15 Special Version начала тестироваться на флагманах Xiaomi – MIUI на разных смартфонах будет кардинально разной?