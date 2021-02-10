MIUI 15 Special Version начала тестироваться на флагманах Xiaomi – MIUI на разных смартфонах будет кардинально разной?

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эксклюзивно для премиальных смартфонов

Компания Xiaomi приступила к тестированию 15-й версии оболочки MIUI на своих топовых смартфонах - Xiaomi 13 Ultra и Redmi K60 Pro.

Для этих смартфонов компания уже предоставила кодовые версии прошивок – MIUI-V15.0.0.1.UMACNXM и MIUI-V15.0.0.1.UMKCNXM соответственно. Это значит, что полноценный релиз новой MIUI 15 состоится предположительно уже в начале ноября – вместе с презентацией очередных флагманов от китайского гиганта.

Это означает, что вероятный релиз для широкой публики состоится в начале ноября - вместе с анонсом новой линейки флагманов Xiaomi 14.

Обновление будет базироваться на свежей Android 14 и, как всегда, обещает ряд улучшений в производительности, безопасности и возможностях персонализации интерфейса. Однако самое интересное, что эксклюзивная "начинка" достанется только владельцам топовых смартфонов компании - Xiaomi 13 серии и Redmi K60 Pro смогут получить максимум фишек от обновления.

Это отличная новость для владельцев флагманских смартфонов бренда, ведь именно они смогут получить эксклюзивные фишки, не доступные более бюджетным версиям, однако владельцам бюджеток скучать не стоит – если вы прям сильно захотите фишки флагманов – вы их сможете установить через кастомные прошики.

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Источник - xiaomiui