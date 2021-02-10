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Сейчас на технологическом рынке представлено огромное количество смартфонов, работающих под управлением фирменных оболочек. Разработчики стараются оснащать свои прошивки уникальными функциями, чтобы составить достойную конкуренцию другим производителям. Например, у китайской компании-гиганта Xiaomi появился соперник — фирма Реалми, выпускающая недорогие смартфоны с отличными характеристиками и фирменной прошивкой RealmeUI. Давайте проведем сравнение RealmeUI 1.0 и MIUI 12.

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Меню настроек

Начнем с настроек. Здесь существенных отличий нет. Меню интуитивно понятное. Название каждого пункта сопровождается наглядной иконкой. Все разделы поделены на тематические блоки. Единственный момент: в RealmeUI 1.0 странное расположение некоторых вкладок. Например, пункт «О телефоне» находится в середине списка, тогда как его привычнее видеть в начале или конце перечня. Миюай 12 может похвастаться более логичным и структурированным расположением пунктов.





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Кастомизация

В плане дизайна рабочего стола однозначно выигрывает MIUI. Пользователи могут воспользоваться предустановленным магазином тем, в котором собрано множество обоев, шрифтов и рингтонов. Все темы отлично оптимизированы. Для их установки нужно только нажать по одноименной клавише.

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На европейской, глобальной и российской прошивке Realme UI магазин тем отсутствует. Предоставляется только несколько обоев, выполненных в одинаковом стиле. Чтобы разнообразить внешний вид главного экрана, придется скачивать сторонние приложения с Google Play, либо загружать понравившиеся картинки с интернета.

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Выбор рингтонов тоже лучше на Миюай. Мелодии имеют отличительную фишку — звуки природы, такие как шум водопада, пение птиц, рычание хищника. Природные аудио устанавливаются на входящий звонок, будильник или уведомления. В Реалми набор рингтонов стандартный.

Уведомления

Телефоны Реалми имеют стандартную шторку уведомлений, выполненную в стиле «чистого» Андроида. Фон серый, а сами значки белые. Если иконка активна, она приобретает ярко-голубой цвет.

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В MIUI 12 шторка оптимизирована за счет разделения на две вкладки. Если сделать свайп с правой стороны, откроются значки быстрого доступа, с левой — входящие уведомления. Также на телефонах Сяоми есть возможность вернуть обычную шторку: для этого нужно в настройках отключить пункт «Использовать новый Центр управления».

Камера

Обе компании оснащают свои телефоны качественными камерами. Это касается не только флагманских устройств, но и бюджетных моделей. Приложение камеры тоже похожее. Но у Сяоми значительно больше функций, что подойдет опытным фотографам. На Реалми присутствуют только необходимые параметры. Их достаточно, чтобы сделать качественные снимки или записать видео.





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Темный режим

Черная тема отлично реализована как у Xiaomi, так и у Realme. Затемняется не только рабочий стол, но и отдельные приложения. В Миюай есть включение темного режима по расписанию. RealmeUI может похвастаться автоматической работой darktheme от заката до рассвета, а также включением режима затемнения для сторонних приложений, скачанных с Гугл Плей.





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Частота выхода обновлений

Если хотите приобрести мобильное устройство, которое будет постоянно получать новые сборки — обратите внимание на Xiaomi. Фирма славится частыми обновлениями. Но здесь присутствует минус — не все версии прошивок, которые прилетают «по воздуху», хорошо оптимизированы. Пользователи часто сталкиваются с зависаниями и сбоями после очередного обновления.

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Реалми обновляет телефоны реже. Обычно это пакеты безопасности от Google или версии с мелкими улучшениями. Несмотря на редкие обновления, функций предостаточно для повседневного использования.

Безопасность

Используя смартфоны от этих компаний, можно не беспокоиться за сохранность личной информации. У Сяоми и Реалми есть отличные методы защиты: стандартный цифробуквенный пароль, разблокировка по лицу (FaceID) и сканер отпечатка пальцев. Вы можете предоставлять приложениям доступ только к определенным данным. Также MIUI имеет преимущество в виде второго пространство, которое защищается паролем.

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Стабильность работы

Здесь первое место достается Realme. Смартфоны, выпущенные данной фирмой, оснащаются только необходимыми опциями. Поэтому телефоны работают плавно, без торможений и прочих неполадок.

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На Миюай функций намного больше, да и количество предустановленных приложений огромное. Все это замедляет работу операционной системы. Как следствие — зависания, вылеты программ, ошибки и даже постоянные перезагрузки устройства. Разумеется, если у вас флагман, вы не столкнетесь с вышеперечисленными проблемами. Но бюджетные смартфоны с маленьким объемом памяти страдают от перегруженности системы.

Дополнительные функции

Как уже понятно из вышеуказанного пункта, победителем в этой категории становится прошивка MIUI. Разработчики постоянно добавляют интересные фишки. Рассмотрим некоторые из них:

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Второе пространство — на телефоне создается два отдельных рабочих стола с разными настройками и установленными приложениями. Функция пригодится, если хотите, например, разграничить личную и рабочую область.

Супер обои — это динамические заставки, изображение на которых изменяется в зависимости от экрана смартфона. Если на обоях изображен Марс, то в режиме Always on Display вы будете видеть планету в отдалении, при переходе на экран блокировки она приблизится, а если перейти на рабочий стол, то можно будет в деталях рассмотреть поверхность Марса.

Мини-окно с приложением — программу можно запустить в уменьшенном формате, в форме плавающего окна, расположенного по центру экрана. Это очень удобно во время переписок, ведь не нужно сворачивать другие вкладки.

Отслеживание физической активности — встроенное приложение Mi Health подсчитывает количество сделанных шагов, сожженных калорий и пройденного расстояния. Еще в недавнем обновлении появилась возможность измерять пульс, приложив палец к камере. Конечно, это сомнительный метод узнать частоту сердечных сокращений. Зато в точности показателей активности (шаги, калории, длительность занятий спортом и расстояние) не стоит сомневаться.

Многофункциональный Центр управления — о разделенной шторке уведомлений мы рассказывали в предыдущем пункте. Большинство пользователей довольны отдельным меню для оповещений и для иконок быстрого доступа. Новые значки позаимствованы у iOS , поскольку стиль идентичный.

Выводы

И Xiaomi, и Realme — отличные компании. Их телефоны — эталон качества по доступной цене. Главное отличие заключается в функционале: в MIUI множество интересных особенностей, но негативной стороной являются частые сбои и огромное количество системной рекламы. В RealmeUI меньше фишек, а обновления прилетают гораздо реже, но смартфоны работают более стабильно. Выбрать идеальное для себя устройства можете только вы. Пишите в комментарии, что лучше по вашему мнению — RealmevsXiaomi (MIUI).﻿