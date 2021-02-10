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MIUI – все! Xiaomi официально тизерит HyperOS вместо MIUI

17.10.2023 138 0

Miui – все

 

Глава Xiaomi Лей Дзюнь объявил о создании собственной «операционной системы» HyperOS (на базе Android), которая постепенно заменит MIUI. Презентация состоится вместе с анонсом смартфонов Xiaomi 14, которые станут первыми устройствами HyperOS.

 

MIUI – все! Xiaomi официально тизерит HyperOS вместо MIUI – фото 1

 

По словам основателя, разработка HyperOS длилась многие годы и велась с нуля на основе Android. Цель – объединить всю экосистему устройств Xiaomi под одной ОС.

 

Пока что компания не показала интерфейс HyperOS и его возможности. Вероятнее, подробнее об этом станет известно во время презентации Xiaomi 14.

 

MIUI – все! Xiaomi официально тизерит HyperOS вместо MIUI – фото 2

 

Замена MIUI на HyperOS – это в первую очередь репутационный шаг для Xiaomi. В наших краях оболочку MIUI недолюбливают – отсутствие стабильности, постоянные баги – компании легче создать новый бренд чем пытаться отбелить старый – так уж сложилось.

 

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 17.10.2023
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MIUI – все! Xiaomi официально тизерит HyperOS вместо MIUI