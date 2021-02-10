Много о Samsung, Android отказывается от APK, новый Xiaomi мощь и глупость от Apple

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Подводим итоги уходящей недели и вспоминаем самые интересные события. За прошедшие дни было много утечек вокруг новых продуктов Samsung, Apple отметилась открытием представительства в Украине, а Vivo пропихнула через патентное ведомство идею смартфона с миниатюрным дроном.

На неделе появились качественные рендеры еще не анонcированного Galaxy Z Fold 3, а также не забыли показать Samsung Galaxy Watch 4 Classic с вращающимся безелем и новой программной оболочкой One UI Watch. Кстати, на неделе также появилась новость, что Galaxy S21 FE выйдет в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой.

Из вороха утечек интерес вызывает информация о Galaxy M52, который предложит исполинскую батарейку на 7000 мАч и чипсет Snapdragon 778G. Фанатам компании можно порадоваться за Galaxy S21 Ultra, который был признан лучшим Android-смартфоном.

MediaTek со своей стороны представила собственную инициативу, направленную на то, чтобы позволить производителям смартфонов более гибко настраивать ее чипы. Сделкой недели можно считать продажу исходного кода «www» за $5 млн.

Продолжает преподносить сюрпризы HarmonyOS, которая настолько умна, что распознает оригинальные и сертифицированные зарядные устройства. Удивила и Realme, которая вроде как присоединилась к тренду «у нас смартфон с шильдиком от известного фотобренда». Она будет «лепить» логотип Kodak.

Компания Xiaomi преподнесла «сюрприз» жителям Индии — цены на ее продукты выросли. Высоким обещает быть ценник и на Xiaomi Mi Mix 4, который может дебютировать в августе и станет носителем подэкранной камеры.

…и десерт. Разузнали оригинальный способ привести свое тело в форму и похудеть. Не раскрывайте сильно рот. И в этом вам поможет специальный прибор. Об этом и другом — на видео. Приятного просмотра!