Мобильному подразделению Samsung устроят разбор полетов за низкие продажи Galaxy S21

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Samsung устроила аудит смартфонному бизнесу, чтобы понять причины неудач

Несмотря на то, что Samsung не озвучивала данные о продажах серии Galaxy S21, аналитики ведут свои подсчеты. Благодаря им у нас есть наглядная картина востребованности актуальных флагманов компании и мы понимаем, зашли они потребителям или нет. Последние данные говорят о том, что дела с продажами серии Galaxy S21 идут не лучшим образом.

Буквально на днях стало известно, что компания продала за полгода почти вдвое меньше смартфонов, чем в свое время моделей серии Galaxy S10. Это беспрецедентно низкие цифры и аналитики связывают снижение продаж с отсутствием новаций, жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей и высокими ценами, которые отпугнули потребителей.

Естественно, что такое положение вещей не устраивает Samsung и ее специалисты взялись за выяснение причин провала. «Разбор полетов» ждет, прежде всего, управленческий состав мобильного подразделения. Еще в мае стартовала проверка деятельности подразделения и окончательный вердикт по ее результатам вынесут в конце августа.

Еще одна причина для всестороннего анализа просчетов — положение компании в нише 5G-смартфонов. В свое время Samsung была в числе пионеров по части выпуска устройств с поддержкой сетей пятого поколения. А сейчас она всего лишь четвертая в мире, пропустив вперед Apple, Oppo и Vivo. И тут еще нет Huawei, а не подкоси компанию американские санкции и Samsung вовсе могла бы быть пятой в мире.

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Еще одна проблема компании —поставки чипов от MediaTek. Несмотря на то, что Samsung уже не первый год заказывает процессоры для своих устройств у тайваньского чипмейкера и числится в числе привилегированных клиентов, MediaTek недавно уведомил Samsung, что, возможно, не сможет выполнить весь объем заказов.

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Источник: notebookcheck﻿