Серия Samsung Galaxy S21 плохо продается

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Флагманы Samsung все больше не могут составить конкуренцию смартфонам китайских компаний

Актуальной флагманской серии Galaxy S21 так и не удалось выстрелить и завоевать мировую любовь. Судя по информации южнокорейских изданий, флагманы, которые должны были крушить конкурентов, с треском провались в продажах. Опираясь на отчет аналитиков Counterpoint, можно сделать вывод, что серия Galaxy S21 не смогла повторить успех ни одного из своих предшественников, начиная с Galaxy S5.

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По данным корейского ресурса Businessport, за полгода продаж серии Galaxy S21 было продано около 13,5 млн единиц. Это на 20% ниже того объема, которое было реализовано за аналогичный период устройств линейки Galaxy S20. Если же сравнивать с Galaxy S10, то Galaxy S21 не дотянули до уровня продаж этого семейства впечатляющие 47%. То есть, флагманов линейки Galaxy S21 за полгода было продано почти вдвое меньше, чем аппаратов серии Galaxy S10.

Можно было бы списать неудачу на пандемию и кризис на рынке. Но фишка в том, что другие компании умудряются наращивать свои продажи. Эксперты сходятся во мнении, что слабые продажи Galaxy S21 продиктованы тем, что они оказались не интересны потенциальным покупателям. У тех же китайских производителей можно найти варианты интереснее и дешевле. Несмотря на то, что Samsung по-прежнему удается продавать больше всех смартфонов, ее позиции серьезно пошатнулись за последнее время и она рискует растерять свое преимущество. Наибольшая угроза, по мнению аналитиков, исходит от Xiaomi.

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Источник: neowin