Внешний вид Samsung Galaxy A52s показали во всей красе

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Samsung Galaxy A52s будет внешней копией Galaxy A52 только расцветка появится мятная

Samsung готовит прокаченный вариант Galaxy A52 для того, чтобы еще больше упрочить свое положение в сегменте 5G-смартфонов. Для того, чтобы обеспечить поддержку сетей пятого поколения, внутри устройства установят чипсет Snapdragon 778G. Новинка не будет дешевой и ее будут продавать в Европе по цене 450 евро. А сегодня мы можем посмотреть на то, как она будет выглядеть.

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Каких-либо отклонений по части дизайна вы не заметите. Компания попросту упакует внутри корпуса Galaxy A52 более мощный чип и должна предложить разнообразие конфигураций памяти. Расцветок будет четыре: черная, белая, сиреневая и мятная.

Увы, ясности с тем, когда могут представить Samsung Galaxy A52s, нет. Одни говорят о том, что смартфон дебютирует на Unpacked 2021 в августе вместе со складными смартфонами компании. Другие твердят, что компания не станет портить имидж «элитарности» самого мероприятия, где на сцену суждено выйти только топовым устройствам Samsung. А вот Galaxy A52s она может представить ближе к концу августа.

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Что касается характеристик смартфона, то скорее всего, в основной своей массе они будут дублировать те, которые предлагает Galaxy A52 за исключением аппаратной платформы и модификаций памяти.

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Источник: phonearena