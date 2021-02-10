Внешний вид Samsung Galaxy A52s показали во всей красе
Samsung Galaxy A52s будет внешней копией Galaxy A52 только расцветка появится мятная
Samsung готовит прокаченный вариант Galaxy A52 для того, чтобы еще больше упрочить свое положение в сегменте 5G-смартфонов. Для того, чтобы обеспечить поддержку сетей пятого поколения, внутри устройства установят чипсет Snapdragon 778G. Новинка не будет дешевой и ее будут продавать в Европе по цене 450 евро. А сегодня мы можем посмотреть на то, как она будет выглядеть.
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Каких-либо отклонений по части дизайна вы не заметите. Компания попросту упакует внутри корпуса Galaxy A52 более мощный чип и должна предложить разнообразие конфигураций памяти. Расцветок будет четыре: черная, белая, сиреневая и мятная.
Увы, ясности с тем, когда могут представить Samsung Galaxy A52s, нет. Одни говорят о том, что смартфон дебютирует на Unpacked 2021 в августе вместе со складными смартфонами компании. Другие твердят, что компания не станет портить имидж «элитарности» самого мероприятия, где на сцену суждено выйти только топовым устройствам Samsung. А вот Galaxy A52s она может представить ближе к концу августа.
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Что касается характеристик смартфона, то скорее всего, в основной своей массе они будут дублировать те, которые предлагает Galaxy A52 за исключением аппаратной платформы и модификаций памяти.
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Источник: phonearena
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