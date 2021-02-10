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Moment представила чехлы для Pixel 8, позволяющие подключать внешние объективы компании

05.10.2023 83 0

Съемные объективы для iPhone теперь и на Pixel 8

Новые чехлы для Google Pixel 8 и 8 Pro приносят на смартфоны поддержку объективов для смартфонов Moment. Чехлы поддерживают использование креплений MagSafe и других магнитных аксессуаров.

 

Moment Pixel 8


Moment долгое время был брендом, сконцентрировавшимся на аксессуарах Apple – теперь это меняется, поскольку внимание смещается к смартфонам Android. Новые аксессуары похожи на аналоги для iPhone. Существуют различные дизайны чехлов для Pixel 8 и 8 Pro – они имеют алюминиевые кнопки, поддержку сквозной зарядки Qi2 и подкладку из японской микрофибры внутри.

 

Чехлы Moment совместимы с только что выпущенными объективами для смартфонов, которые были разработаны для сочетания с последними объективами Google и в полной мере используют преимущества обновленного массива камер.

 

Moment Pixel 8


Также чехлы имеют поддержку MagSafe. Хотя это не полная реализация технологии от Apple, каждый из них имеет магнитное кольцо внутри, которое позволяет использовать преимущества не только собственных креплений и аксессуаров Moment, но и любой другой док-станции или аксессуара на рынке, разработанном для MagSafe.


Чехлы Moment для Pixel 8 теперь доступны для предварительного заказа с сайта компании. Поставка начнется в следующем месяце по цене $49,99 со скидкой на старте до $42,49.

 

Источник: 9to5toys

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 05.10.2023
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Moment представила чехлы для Pixel 8, позволяющие подключать внешние объективы компании