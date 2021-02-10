Moment представила чехлы для Pixel 8, позволяющие подключать внешние объективы компании

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Съемные объективы для iPhone теперь и на Pixel 8

Новые чехлы для Google Pixel 8 и 8 Pro приносят на смартфоны поддержку объективов для смартфонов Moment. Чехлы поддерживают использование креплений MagSafe и других магнитных аксессуаров.



Moment долгое время был брендом, сконцентрировавшимся на аксессуарах Apple – теперь это меняется, поскольку внимание смещается к смартфонам Android. Новые аксессуары похожи на аналоги для iPhone. Существуют различные дизайны чехлов для Pixel 8 и 8 Pro – они имеют алюминиевые кнопки, поддержку сквозной зарядки Qi2 и подкладку из японской микрофибры внутри.

Чехлы Moment совместимы с только что выпущенными объективами для смартфонов, которые были разработаны для сочетания с последними объективами Google и в полной мере используют преимущества обновленного массива камер.



Также чехлы имеют поддержку MagSafe. Хотя это не полная реализация технологии от Apple, каждый из них имеет магнитное кольцо внутри, которое позволяет использовать преимущества не только собственных креплений и аксессуаров Moment, но и любой другой док-станции или аксессуара на рынке, разработанном для MagSafe.



Чехлы Moment для Pixel 8 теперь доступны для предварительного заказа с сайта компании. Поставка начнется в следующем месяце по цене $49,99 со скидкой на старте до $42,49.

Источник: 9to5toys