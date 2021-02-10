Moment выпустила 6 внешних объективов для Apple iPhone – впервые с 2017 года

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iPhone 15﻿ также поддерживаются

Компания Moment, занимающаяся производством фотоаксессуаров, сегодня объявила о запуске объективов третьего поколения для Apple iPhone 13 и более новых моделей (включая будущие iPhone 15). Для их использования требуются совместимые чехлы.



Moment выпускает новые объективы для iPhone впервые с 2017 года, когда появились iPhone 7. Вот все новые модели, их возможности и цены:

Anamorphic 1.33x ($150) – разработан, чтобы придать кинематографический вид видео на ‌iPhone‌. Есть варианты с золотым и синим анаморфным отблеском. Золотой отблеск обеспечивает насыщенные золотистые тона, а синий создает эффект съемки в начале 60-х годов. Объектив 1,33x создает фото и видео с наименьшим искажением.

Anamorphic 1,55x ($150) – оба анаморфных объектива имеют конструкцию из трех элементов для лучшей работы в условиях слабого освещения. Объектив 1,55x обеспечивает самый драматичный эффект для съемки видео.

58 мм телеобъектив ($150) – 2x оптическое увеличение, его можно использовать со встроенным телеобъективом iPhone Pro от Apple. Он поддерживает 4x увеличение с помощью программы Moment.

18 мм широкоугольный объектив ($130) – предлагает угол обзора как у сверхширокоугольной камеры "iPhone", но с меньшими искажениями. Его можно совместить с сверхширокоугольной камерой для более отдаленных снимков.

14 мм «Рыбий глаз» ($120) – это сверхширокоугольный объектив с углом обзора 200 градусов. Он может использовать весь потенциал датчика изображения новых iPhone без виньетирования или темных углов. Это объектив «рыбий глаз», поэтому, разумеется, он дает определенные искажения.

10x макрообъектив ($120) – может делать увеличенные изображения небольших объектов на расстоянии одного дюйма. Он сочетается с широкоугольником для улучшения текстуры и детализации по сравнению с собственным макро ‌iPhone‌.

Moment предлагает чехлы для последних моделей iPhone, а также планирует поддерживать iPhone 15, когда он будет выпущен. Предварительные заказы доступны с чехлом ‌для iPhone 15‌, который будет отправлен после запуска новых iPhone. Компания предлагает кредит до $50 владельцам предыдущих изделий Moment.



Объективы серии T можно заказать на сайте Moment , заказы будут отправлять с 7 сентября.

Источник: MacRumors