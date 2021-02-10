Moto Edge X30 уже завтра и вот в каких расцветках

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Moto Edge X30 показали на официальных пресс-изображениях

Завтра состоится премьера Moto Edge X30 и станет понятно, так кто же из производителей получил право первым выпустить флагман с Snapdragon 8 Gen 1. Есть все основания полагать, что именно смартфон Motorola возьмет этот титул. А еще завтра нам обещают анонс realme GT 2 Pro, который должен также получить новейший процессор от Qualcomm. Но целый ряд профильных изданий полагают, что сам смартфон завтра не покажут, а компания лишь объявит о времени его премьеры и сейчас она лишь пытается сорвать как можно хайпа на этой теме.

Как будет выглядеть Moto Edge X30 уже известно, но сегодня компания решила закрепить наши знания и выложила официальные пресс-изображения смартфона. Они дают понимание, что в цветовой палитре помимо сине-зеленого цвета предложат перламутровый оттенок. Сами расцветки смотрятся достаточно эффектно на промо-изображениях.

Напомним, что днем ранее мы узнали, что Moto Edge X30 выйдет в двух версиях, где одна предложит подэкранную камеру. Компания уже успела подтвердить наличие нового флагманского чипа Qualcomm, фронтальной камеры на 60-мегапикселей и тройной тыльной, где два датчика будут разрешением 50 Мп и предложат оптический стаб.

Смартфону приписывают 144-герцовый OLED-дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, быструю зарядку мощностью 68 Вт и операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой от производителя. Продажи Moto Edge X30 компания планирует начать 15 декабря.

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Источник: gsmarena