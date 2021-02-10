Moto G Power (2022): изображение и характеристики

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Это будет невзрачный бюджетник

Гордая Motorola не сдается и продолжает из года в год совершенствовать свою линейку смартфонов. На этот раз пополнение случится в одной из массовых и популярных линеек компании Moto G. Будет представлен Moto G Power (2022), название которого уже говорит о его позиционировании как устройства с продолжительным временем работы.

По данным сетевых источников, Moto G Power (2022) получит дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ (1600х720 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, селфи-модуль на 8-мегапикселей и операционную систему Android 11.

В активе смартфона будет сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и двойная основная камера 50 Мп + 2 Мп (датчик глубины). Аппаратной основой Moto G Power (2022) станет чип Helio G37 в тандеме с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт.

Габариты корпуса составят 167,24х76,54х9,36 мм и обещают защиту от брызг IP52. Будет поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, предложат порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Когда представят смартфон и сколько за него запросят, не сообщается.

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Источник: Gizmochina