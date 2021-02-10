Moto G22 будет бюджеткой с 90 Гц и 50 Мп камерой

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Тандем Lenovo+Motorola пытаются сопротивляться и продолжают выпускать новинки в попытке увеличить собственную аудиторию. Рабочий сценарий для рынка — предложить новинки серии Moto G. На очереди премьера Moto G22 и сегодня ресурс 91mobiles выложил в сеть изображения смартфона и его характеристики.

Motorola славится спокойным дизайном и эта черта прослеживается и в Moto G22. Рамки вокруг экрана великоваты и это показатель бюджетности смартфона. Фронтальная камера размещена по центру в круглом отверстии — обошлись без опостылевшего каплевидного выреза. Есть фирменный логотип компании и, само собой, на тыльной стороне Moto G22. Здесь же овальный блок основной камеры с четырьмя датчиками изображения.

Ожидается, что Moto G22 предложит 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Helio G37 с тактовой частотой 2,3 Ггц. Оснастят смартфон 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, аккумулятором емкостью 5000 мАч, 3,5 мм разъем для наушников, дактилоскопическим датчиком на боковой грани и фронтальной камерой на 16 Мп с диафрагмой f/2.0. Основная камера предложит четыре сенсора 50 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

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Источник: 91mobiles