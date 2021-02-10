Moto G60 приходит официально в Украину

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На европейский рынок выходит Moto G60 и одной из стран, где он будет официально доступен стала Украина. Это первый смартфон компании, предложивший 108 Мп камеру. В числе преимуществ Moto G60 компания отмечает достойную производительность, дисплей с повышенной частотой обновления и емкую батарейку.

На передней панели установили Max Vision дисплей диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Аппаратная основа — Snapdragon 732G. В активе Moto G60 фронтальная 32-мегапиксельная камера со светосилой f/2.2, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб с возможностью его расширить на 1 ТБ.

Питает Moto G60 аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой и на тыльной стороне предложили систему из трех сенсоров, где главный на 108 Мп со светосилой f/1.7, а ассистируют ему ширик на 8 Мп и 2 Мп датчик глубины. Производитель декларирует автономность работы смартфона до 54 часов. Руководит его работой операционная система Android 11, есть поддержка Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.

Продажи Moto G60 в Украине стартуют в октябре и на старте продаж за него будут просить меньше — 6 999грн. Обычная цена на устройство составит 7 499грн.