Motorola бросила вызов Redmi Note 10 Pro, новинки Apple и нашествие складных смартфонов

414

Весна берет свое и организму требуется заряд бодрого настроения. Правда, сейчас мир технологий не особо балует новинками и какими-то значимыми событиями. Тем не менее кое-что интересное все же случается, и мы предлагаем дайджест самых любопытных новостей последних дней.

Вчерашний день прошел под знаком новинок от Apple. Компания выкатила мощное и уверенное обновление «профессиональной» линейки планшетов, показала новую версию телевизионной приставки, наконец-то представила поисковую метку AirTag и презентовала «маки», которые получили стильный и яркий дизайн.

﻿

Неожиданной новостью стало то, что нашлись те, кто предложил монохромный дисплей, чтобы уберечь зрение пользователя. Motorola представила Moto G60 и Moto G40 Fusion, где первую модель успели объявить «убийцей» Redmi Note 10 Pro. Недавно стало известно, что MediaTek взяла пальму лидерства на рынке мобильных чипов и хочет быть первой, кто выведет на рынок чипы изготовленные по нормам 4 нм и 3 нм техпроцессов.

Три смартфона с гибкими дисплеями готовит Huawei, но вот когда они появятся, большой вопрос. А вот Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 почти наверняка покажут летом, и они впервые среди складных мобильников предложат защиту по рейтингу IP.

﻿

Также пришло сообщение, что 120 Гц дисплеи доберутся до iPhone в 2022 году и объем постоянной памяти увеличится до 1 ТБ. Среди прочего Apple рассчитывает на успех iPhone 13 или IPhone 12s, которые несмотря на то, что прибавят в цене должны еще более охотнее раскупать, чем смартфоны прошлого поколения.

Благодаря аналитикам появился повод поздравить Xiaomi с тем, что она уверенно удерживает «бронзу» на мировом рынке смартфонов. Тем временем сама компания готовится представить игровой Redmi, тогда как Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro пропали из магазинов из-за дефицита чипов. Эти и другие новости — на видео.