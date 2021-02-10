Motorola Edge 30 Ultra показали со всех сторон

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Вероятно, таким будет Motorola Edge 30 Ultra

Motorola может показать в скором времени флагман Moto Edge X, который выйдет за пределы Китая как Motorola Edge 30 Ultra. По слухам, новинка вполне может посостязаться с Xiaomi 12 за право первым предложить новейший флагманский чип Snapdragon 898. Известный сетевой информатор @OnLeaks позволил сегодня взглянуть на то, как может выглядеть смартфон.

Сказать, что Motorola Edge 30 Ultra выглядит прям по-флагмански все же будет преувеличением. Здесь нет изогнутого по краям дисплея, который бы в сочетании с изогнутой тыльной крышкой создавал бы иллюзию тонкого и породистого смартфона. Он щеголяет прямым экраном с отверстием под фронтальную камеру и рамки по периметру довольно небольшие, стремящиеся к симметричным.

На тыльной стороне Motorola Edge 30 Ultra довольно массивный блок основной камеры с тремя датчиками изображения. Сама площадка с сенсорами предлагает скругленные углы. Субъективно выглядит оформление тыльной камеры скучно и это не самое оригинальное решение на сегодняшний день.

По слухам, Motorola Edge 30 Ultra предложит OLED-матрицу с частотой обновления 144 Гц, селфи-камеру на 60 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 68 Вт и два датчика по 50 Мп в основной камере, а также бесполезный третий сенсор на 2 Мп. Оперативной памяти должно быть до 12 Гб и постоянной до 256 Гб.

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Источник: phonearena