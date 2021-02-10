Motorola Edge 40 Neo: компакт, к которому есть много вопросов

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﻿Мой любимый компакт

В среднем сегменте не так много смартфонов относительно компактного формата. Среди таких – Motorola Edge 30 Neo, который привлек свое внимание необычным дизайном, интересным выбором цветов, особенно хорошо смотрит в фиолетовом и самое главное – достаточно компактным размером.





Сообщается, что Motorola работает над смартфоном Motorola Edge 40 Neo. Досрочный список телефона доступен на веб-сайте Amazon Italy. Хотя еще нет официального доказательства существования устройства от Motorola, перечень Amazon указывает, что он будет выпущен 15 сентября.

Edge 40 Neo станет преемником Motorola Edge 30 Neo. Edge 30 Neo – это компактный телефон с 6,28-дюймовым дисплеем. Согласно списку, Edge 40 Neo поступит с большим экраном.

По слухам Motorola Edge 40 Neo будет иметь 6,55-дюймовый P-OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Устройство будет работать на чипсете Dimensity 1050 и будет иметь 12 ГБ оперативной памяти. Девайс может несколько разочаровать любителей компактных смартфонов, ведь в среднем и бюджетном сегменте их не так много, именно из-за размера многие выбирали Motorola Edge 30 Neo.

Нет информации о передней камере Edge 40 Neo. В списке указано, что его задняя камера имеет 50-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельную камеру, которая, кажется, ультраширокий объектив. Телефон будет оснащен аккумулятором на 5000 мАч, обеспечивающим быструю зарядку мощностью 68 Вт. Также Edge 40 Neo будет оснащен 256 ГБ внутренней памяти. Он будет работать на Android 13 и будет иметь защиту по стандарту IP68.

В списке Amazon в Италии отмечено, что Motorola Edge 40 Neo будет выпущен в Италии до 15 сентября. Устройство будет стоить 399 евро и будет поставляться в оттенке Black Beauty.

Смартфон должен получиться интересным, лично я жду интересных дизайнерских решений, как это в прошлом году световой индикатор уведомлений вокруг блока камер, свежий выбор цветов, как например, во флагманских линейках есть красный цвет и надеемся, что устройство существенно не вырастет в габаритах.

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Источник: gizmochina