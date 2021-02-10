Motorola обнародовала свои планы на 2024 год: больше смартфонов, много инноваций и искусственный интеллект

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Motorola рассказала о своих планах

В октябре компания Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и обнародовала официальный список брендов, планирующих выпустить флагманские телефоны с новым чипом. Примечательно, что в списке не было Motorola, и бренд еще не подтвердил свои планы по выпуску телефона на базе Snapdragon 8 Gen 3.

В 2023 году компания была не сильно активна в выпуске смартфонов по сравнению с другими брендами, но внесла большой вклад. Сегодня Чэн Цзинь, генеральный директор Lenovo China Mobile Phone Business, вышел на Weibo, чтобы раскрыть планы компании по продуктовой линейке Motorola в 2024 году для Китая.

По словам Чен Цзиня, Moto Razr имел значительный успех в Китае и на мировом рынке в 2023 году. Однако, признавая, что ожидания от бренда Motorola превосходят линейку Razr, были раскрыты подробности о том, чего ждать в будущем году.

Чен добавил, что, признавая ожидания новых продуктов Moto и понимая, что все стремятся к постоянному совершенствованию и более увлекательным инновациям.

С точки зрения дизайна новый Razr должен продемонстрировать более впечатляющий дизайн и улучшенное взаимодействие с искусственным интеллектом. Флагман серии X интегрирует новые возможности больших языковых моделей с искусственным интеллектом, тогда как серии S и G претерпевают комплексное усовершенствование. 2024 год запланирован как год, когда Motorola представит полный ассортимент своей продукции.

Флагманские телефоны X-серии и S-серии могут получить ребрендинг в качестве модели Edge-бренда на мировом рынке.

В 2023 году компания молча сосредоточилась на накоплении и корректировке своих позиций. В 2024 году бренд намеревается начать новое путешествие, предоставляя ценные продукты всем пользователям.

Источник: weibo