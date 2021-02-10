Motorola планирует вырваться в лидеры смартфонов и приблизиться к Apple и Samsung

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Амбициозные цели!

В недавнем прошлом у компании моторола дела обстояли плохо, по крайней мере у отдела смартфонов. После того, как Google продала компанию Lenovo в 2014 году, фанаты надеялись на возрождение некогда легендарных устройств и, наконец, в 2023 году, мы увидели большой спрос.

Но теперь Lenovo поставила перед собой амбициозную цель – в течение трех лет вывести Motorola в тройку мировых лидеров по производству смартфонов. Это смелое заявление происходит от Мэтью Зелински, руководителя отдела международных рынков Lenovo:

"Я бы поставил свою зарплату на то, что через три года мы будем номером три в мире".

На современном рынке смартфонов доминируют Apple и Samsung, которые вместе занимают колоссальную долю рынка – 40%. Тем временем Motorola и Lenovo вместе едва нашкребли 4% в последнем квартале.

Их стратегия, чтобы подняться вверх, предполагает нацеленность на сегмент рынка высокого класса, где сильны Apple и Samsung. Ключевой частью этого плана есть телефон Razr, который позиционируется как премиальный продукт. Зелински видит сложный смартфон Razr как выход Motorola на рынок высокого класса.

Также компания готова нарастить производственные мощности в Индии.

"Мы собираемся сделать как можно больше ставок, потому что мы считаем, что рост населения Индии является фантастическим, и это отличные люди".

Пока неизвестно, что компания готова нам предложить, чтобы заманить больше людей.

Источник: cnbc