Motorola показала четыре недорогих смартфона на Android 13

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﻿Motorola презентовала новые смартфоны

Motorola представила сразу четыре новых смартфона начального и среднего уровней: Moto G73, Moto G53, Moto G23 и Moto G13. Все они выполнены в схожем дизайне, а первые две модели имеют поддержку сетей пятого поколения.









Старшая модель в линейке – Moto G73 – получила 6,5-дюймовый Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. В смартфоне есть стереодинамики и разъемы для наушников, а поддержка технологии Doldy Atmos обеспечивает объемное звучание.

В качестве аппаратной платформы выступает процессор MediaTek Dimensity 930, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с помощью 30-ваттной зарядки. Смартфон оснащается 50-мегапиксельной основной камерой с функцией объединения четырех пикселей в размере 2,0 мкм, а также 8-мегапиксельным ультрашириком. Имеется поддержка макросъемки.





Moto G53 получил 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 480+ с поддержкой 5G, 4/6/8 ГБ оперативной памяти, 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор на 5000 мАч.

Модели Moto G73 и Moto G53 поставляются вместе с программным обеспечением Thinkshield, обеспечивающим дополнительную защиту данных.





Moto G23 получил 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В нем установлен процессор MediaTek Helio G85, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, тройная камера с основным модулем 50 Мп, ультрашириком и модулем для макросъемки. Заявлена также поддержка 30-ваттной зарядки.





Самый доступный из всей четверки Moto G13 получил 6,5-дюймовый HD HD экран и частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Helio G85 и 50-мегапиксельную основную камеру.

Все четыре смартфона поставляются с предустановленной операционной системой Android 13 и фирменным интерфейсом My UX с широкими возможностями кастомизации. Смартфоны будут доступны в Европе и на рынках Латинской Америки и Азии. Цены пока не объявлялись.

Источник: Gizmochina



