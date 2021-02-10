Motorola представила Moto G34 5G со Snapdragon 695 и 50 МП камерой за $140

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Нашествие бюджетников от Motorola

Motorola представила бюджетный смартфон Moto G34 5G, который появится в продаже 28 декабря. Это устройство по цене 999 юаней ($140) оснащено процессором Snapdragon 695, который обеспечивает плавную работу с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.



Moto G34 5G обладает основной камерой на 50 МП и макро на 2 МП. На передней панели установлено 16 МП селфи-камеры. Изображения оживают на 6,5” экране с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. также телефон получил стереодинамики.



Благодаря весу 179 г и толщине 8 мм Moto G34 компактен и легок. Устройство питается от батареи на 5000 мАч, поддерживающей зарядку мощностью 18 Вт. Телефон работает на базе MYUI 6.0.



Motorola уверенно захватывает бюджетный сегмент благодаря привлекательным характеристикам и ценам, а также разнообразию моделей.

Источник: Sparrows News