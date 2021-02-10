Motorola представила Moto G54 в Китай и Индии за соблазнительные $150 – версии немного отличаются

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Индийский и китайский Moto G54 ощутимо отличаются

Смартфон Motorola Moto G54 официально представлен в Китай и Индии, но эти два рынка получат разные версии аппарата – они отличаются внешностью, габаритами, памятью и аккумулятором.



Главные характеристики смартфонов остаются одинаковыми. Они снабжены процессором MediaTek Dimensity 7020 и 8/128 ГБ памяти в минимальной конфигурации. Оба имеют 6,5” IPS дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации прикосновения 240 Гц. На задней панели расположена основная камера на 50 МП, впереди – селфикамера на 16 МП.



Телефон Moto G54, предназначенный для Китая, питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и имеет комплектную зарядку на 15 Вт. Его толщина равна 8,04 мм, вес – 179,7 г. Дополнительная камера на задней панели – лишь 2 МП датчик глубины.



В Китае телефон оснащен экокожей и доступен в трех цветовых вариантах: синем, зеленом и малиновом. Motorola Moto G54 уже можно купить за 1099 юаней ($150).



Индийский Moto G54 имеет аккумулятор на 6000 мАч – примерно на 16% больше. Кроме того, он быстрее заряжается с помощью комплектного устройства мощностью 33 Вт. Этот вариант получил дополнительную конфигурацию 12/256 ГБ и лучший блок камер: вместо 2 МП датчика установлен 8 МП широкоугольник с автофокусом.



Вариант для Индии более толстый (8,89 мм) и более тяжелый (192 г). Он имеет пластиковую спинку под стекло и доступен в трех цветах — мятно-зеленый, полуночно-голубой и жемчужно-голубой. В Индии смартфон будет доступен с завтрашнего дня, цены пока не обнародованы.﻿

Источник: GSMArena