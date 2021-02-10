Motorola Razr 40: Входящий билет в мир раскладывающихся смартфонов значительно подешевел!

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Имиджевый смартфон нацелен на женскую аудиторию

С момента выхода первых раскладных смартфонов нового поколения с гибким экраном эти устройства стоили очень дорого. Обычно цена таких устройств была на уровне или выше топовых флагманов от брендов А.

Но новый представитель линейки складных устройств доказал, что смартфоны в таком форм-факторе могут быть относительно доступными. Речь идет о младшем представителе под названием Motorola Razr 40. Смартфон оснащается 6,9-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

На внешней стороне корпуса размещен дополнительный 1,5-дюймовый дисплей с разрешением 368×194 пикселя. Он может использоваться в качестве видоискателя для камеры, управления сообщениями и отображения эмодзы.

Аппарат имеет в оснащении основную камеру, построенную на основе 64-мегапиксельного сенсора (f/1.7) посредством оптической стабилизации, который дополняется 13-мегапиксельным сверхшироугольным модулем (f/2.2). Фронтальная камера на 32 Мп расположена в верхней части главного дисплея.

За производительность Razr 40 отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, который дополняют 8 или 12 Гбайт ОЗУ и накопитель на 128 или 256 Гбайт. Источником питания стала батарея емкостью 4200 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт и беспроводной зарядки на 5 Вт.

Аппарат поступит в продажу в трех вариантах цвета корпуса: Sage Green, Vanilla Cream и Summer Lilac. Следует отметить, что здесь используется довольно модный в последнее время материал с текстурой натуральной кожи, а рамка выполнена из металла.

Поэтому материалы корпуса остались на достаточно высоком уровне, несмотря на относительно небольшую цену. Базовая версия с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ стоит около $560, а за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придется заплатить $660. Обе новинки поступят в продажу в Китае 25 июня.

О сроках начала поставки смартфонов на рынки других регионов пока ничего неизвестно, но цена на европейском рынке составит €799. Это, конечно, уже не такая приятная цифра, но я почти на 100% уверен, что будут доступны китайские смартфоны с глобальной прошивкой по компромиссной цене.

Поэтому для тех, кто захочет удивить свою любимую таким необычным подарком уже скоро будет такая возможность.

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Источник: gsmarena