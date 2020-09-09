Motorola Razr 5G: характеристики, изображения и цена

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О Motorola Razr 5G известно практически все

В прошлом году складные смартфоны стали реальностью и в обойме тех, кто в числе первых предложил устройства в новом форм-факторе оказалась Motorola. Новинка не стала чем-то впечатляющим и изобиловала проблемами. Но компания готовится выпустить свой следующий складной смартфон Motorola Razr 5G.

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Известный ресурс Winfuture, который к этому времени уже имеет хороший послужной список утечек, рассказал все о новинке и выложил качественные рендеры. Это вновь смартфон-раскладушка, который базируется на чипе Snapdragon 765G и обладает гибкой POLED-матрицей диагональю 6,2 дюйма разрешением 2142х876 пикселей с соотношением сторон 21:9. Не забыли предложить и вспомогательный экран разрешением 800х600 точек при диагонали 2,7 дюйма.

Емкость аккумулятора Motorola Razr 5G составила 2800 мАч и есть быстрая 15-ваттная зарядка Turbo Power. В оснащение смартфона вошло 8 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной, фронтальный объектив на 20-мегапикселей со светосилой f/2.2 и основная камера разрешением 48-мегапикселей с диафрагмой f/1.7. В числе характеристик новинки упомянуты порт USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.0, NFC и сканер отпечатков пальцев.

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Габариты корпуса в раскрытом состоянии составили 168,6х72,6х7,9 мм при весе 190 грамм и есть защита от воды IPX8. Поставляться Motorola Razr 5G будет с операционной системой Android 10. Продавать его планируют за 1499 евро. Не очень понятно на что рассчитывает компания с таким ценником. Новинке предстоит конкурировать с Samsung Galaxy Z Flip 5G, который всего на 10 евро дороже, но может похвастаться Snapdragon 865 и аккумулятором емкостью 3300 мАч.

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Источник: winfuture