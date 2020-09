Motorola представила Motorola One 5G – смартфон для гиков, смотрящих далеко в будущее

465

Главной фишкой нового Motorola One 5G стала возможность подсоединения к сетям 5G, что в наших странах произойдет не так скоро, как хотелось бы.

Официальный постер Motorola One 5G

Сегодня в своем официальном блоге Motorola тихо анонсировала обновление своего портфолио за счет появления Motorola One 5G. Как можно понять из названия, смартфон входит в линейку «One», где также можно найти такие аппараты, как Motorola One Fusion, Motorola One Hyper, Motorola One Power и т.д. Очевидно, что главная фишка Motorola One 5G – это возможность подсоединения к сетям пятого поколения.

Читать также: Похоже, у Motorola Razr 5G характеристики действительно будут так себе

По словам производителя, Motorola One 5G обеспечит не только сверхскоростную, но еще и надёжную мобильную связь на рынках, где доступны сети 5G. Его 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+ имеет частоту обновления 90 Гц, поддержку HDR10 и соотношение сторон 21:9.

Производитель установил блок основной камеры на 4 объектива, где главным сенсором выступает датчик на 48 Мп. Интересной фишкой станет дополнительный островок круговой вспышке около 8-мегапиксельного макро-объектива, что позволит, по словам производителя, делать крутые макро-снимки.

Кстати, двойная фронталка порадует ультрашироким углом захвата, если мы говорим о вспомогательном 8-мегапиксельном сенсоре, а главный ее модуль делает снимки в разрешении 16 Мп.

Читать также: Motorola E7 прошел сертификацию, выход не за горами

Motorola One 5G работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765 5G. Работа от одного заряда должна порадовать – все-таки аккумулятор здесь на 5000 мАч. Также производитель добавил возможность быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Про NFC Motorola тоже не забыли.

Стоимость еще пока не объявлена, но смартфон точно будет стоить не дороже $500. Для наших стран – так или иначе, это очень большая сумма, но для США, на территории которой и был представлен One 5G, этот аппарат спокойно может считаться бюджетным. Ждем официального ценника.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!

Источник: fonearena.com