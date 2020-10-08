Можно сэкономить на покупке Samsung Galaxy Buds и Redmi Airdots 2

277

Скидки на Samsung Galaxy Buds и Redmi Airdots 2

В современных реалиях скидки и распродажи стали делом обыденным, а еще они стимулируют продажи. Это позволяет продавцам удерживать постоянных клиентов и при этом привлекать новых. Тогда как у потребителей появляется реальный шанс совершить покупку выгодно и немного сэкономить на приобретении товара. Важно лишь правильно пользоваться скидками и находить те, которые максимально устроят вас.

Помочь с поиском интересных и актуальных предложений поможет Telegram-канал Andro price. На его просторах вы найдете скидки от различных интернет-магазинов на разнообразные товары. Вам остается лишь знакомиться с ними и выделять те, которые действительно интересны именно для вас. Сегодня мы подобрали для вас три выгодных предложения дня на наушники.

Наушники Mifa

Характеристики: X5, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч

Цена: $16,50 - https://lite.bz/0JMaz

Промокод "X49TFF6JQ4T1"

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds

Характеристики: SM-R170NZWASER, Bluetooth 5.0, микрофон, IPX2

Предложение для РФ!

Цена: 5 999 руб - https://fas.st/Pv9Wmt

Промокод "HOME40"

Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Airdots 2

Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4

Предложение для Украины

Цена: 475 грн - https://lite.al/UL1Lta