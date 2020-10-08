Можно сэкономить на покупке Samsung Galaxy Buds и Redmi Airdots 2
Скидки на Samsung Galaxy Buds и Redmi Airdots 2
В современных реалиях скидки и распродажи стали делом обыденным, а еще они стимулируют продажи. Это позволяет продавцам удерживать постоянных клиентов и при этом привлекать новых. Тогда как у потребителей появляется реальный шанс совершить покупку выгодно и немного сэкономить на приобретении товара. Важно лишь правильно пользоваться скидками и находить те, которые максимально устроят вас.
Помочь с поиском интересных и актуальных предложений поможет Telegram-канал Andro price. На его просторах вы найдете скидки от различных интернет-магазинов на разнообразные товары. Вам остается лишь знакомиться с ними и выделять те, которые действительно интересны именно для вас. Сегодня мы подобрали для вас три выгодных предложения дня на наушники.
Наушники Mifa
Характеристики: X5, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч
Цена: $16,50 - https://lite.bz/0JMaz
Промокод "X49TFF6JQ4T1"
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds
Характеристики: SM-R170NZWASER, Bluetooth 5.0, микрофон, IPX2
Предложение для РФ!
Цена: 5 999 руб - https://fas.st/Pv9Wmt
Промокод "HOME40"
Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Airdots 2
Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4
Предложение для Украины
Цена: 475 грн - https://lite.al/UL1Lta
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