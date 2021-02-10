Мы спросили, вы рассказали нам смартфоном какого года выпуска владеете

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Не сложно не заметить то, как производители смартфонов из кожи вон лезут, чтобы ежегодно продавать нам новые смартфоны. Это неудивительно. Ведь им нужно как-то реализовывать свои продукты и зарабатывать на них деньги. Они напрямую заинтересованы в том, чтобы потребление росло, а вместе с ним и увеличивалась их прибыль.

В этой ситуации маркетологи изгаляются и работают по принципу «не обманешь — не продашь». Они не раз замечены за тем, что «раздувают» и переоценивают малозначимые параметры, лукавят и подменяют понятия. Что остается нам? Подчиниться и чаще обновлять смартфоны или встать в позу и говорить о том, что многие «старички» еще очень бодрые модели, не требующие замены?

Мы решили побольше узнать о нашей аудитории и посмотреть, какими смартфонами вы пользуетесь, попытались понять, какой цикл эксплуатации устройств. В нашем Telegram-канале мы провели опрос на тему «Какого года у вас смартфон?» и готовы поделиться его результатами. Оказалось, что основная масса нашей аудитории пользуются смартфонами 2019 и 2020 годов выпуска — по 20% или суммарно 40%.

Почти 16% пользователей имеют на вооружении аппараты 2018 года выпуска и 10% все еще пользуются смартфонами 2017 года выпуска. У 7% мобильники, вышедшие до 2017 года и еще 10% пользователей успели обзавестись новинками в 2021 году. Интересно, что нашлись те, кто и вовсе не знает, какого года выпуска у него гаджет и есть те, кто пользуется кнопочными звонилками.

Не удивим вас, если скажем, что львиная доля нашей аудитории пользуется смартфонами Xiaomi. Немало и тех, кто предпочел устройства Huawei/Honor и Samsung. Нашлись и те, кто выбрал модели от OnePlus и Apple. Немного тех, кто выбрал аппараты от Meizu, LG, Lenovo, Sony и Google.

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