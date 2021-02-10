Мы спросили, вы рассказали нам смартфоном какого года выпуска владеете
Не сложно не заметить то, как производители смартфонов из кожи вон лезут, чтобы ежегодно продавать нам новые смартфоны. Это неудивительно. Ведь им нужно как-то реализовывать свои продукты и зарабатывать на них деньги. Они напрямую заинтересованы в том, чтобы потребление росло, а вместе с ним и увеличивалась их прибыль.
В этой ситуации маркетологи изгаляются и работают по принципу «не обманешь — не продашь». Они не раз замечены за тем, что «раздувают» и переоценивают малозначимые параметры, лукавят и подменяют понятия. Что остается нам? Подчиниться и чаще обновлять смартфоны или встать в позу и говорить о том, что многие «старички» еще очень бодрые модели, не требующие замены?
Мы решили побольше узнать о нашей аудитории и посмотреть, какими смартфонами вы пользуетесь, попытались понять, какой цикл эксплуатации устройств. В нашем Telegram-канале мы провели опрос на тему «Какого года у вас смартфон?» и готовы поделиться его результатами. Оказалось, что основная масса нашей аудитории пользуются смартфонами 2019 и 2020 годов выпуска — по 20% или суммарно 40%.
Почти 16% пользователей имеют на вооружении аппараты 2018 года выпуска и 10% все еще пользуются смартфонами 2017 года выпуска. У 7% мобильники, вышедшие до 2017 года и еще 10% пользователей успели обзавестись новинками в 2021 году. Интересно, что нашлись те, кто и вовсе не знает, какого года выпуска у него гаджет и есть те, кто пользуется кнопочными звонилками.
Не удивим вас, если скажем, что львиная доля нашей аудитории пользуется смартфонами Xiaomi. Немало и тех, кто предпочел устройства Huawei/Honor и Samsung. Нашлись и те, кто выбрал модели от OnePlus и Apple. Немного тех, кто выбрал аппараты от Meizu, LG, Lenovo, Sony и Google.
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