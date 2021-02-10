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  • На Apple iPhone 15 с iOS 17 глючит Wi-Fi, помогает фиксированный диапазон, исправления пока нет

На Apple iPhone 15 с iOS 17 глючит Wi-Fi, помогает фиксированный диапазон, исправления пока нет

09.10.2023 105 0

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ и ОТВАЛИВАЕТСЯ Wi-Fi

Если у вас есть Apple iPhone 15 или другой iPhone с iOS 17 и он плохо работает с Wi-Fi, виновной может быть совсем не ваша сеть. Пользователи заметили плохую передачу данных или отключение iPhone от сети после обновления, в то время как другие приборы работают нормально. По отзывам, проблема в основном касается iPhone 15 Pro.


Неполадка проявляется как низкая скорость загрузки в приложениях или браузере. Контент загружается очень медленно, либо загрузка останавливается. В некоторых случаях iPhone отключается от сети. По отзывам похоже, что проблема у iOS 17.

 

Apple iPhone 15


Коварство неисправности в том, что ее непросто заметить. Если кто-то пользуется только iPhone или iPad (были и такие случаи) и при этом подключен не к собственной домашней сети Wi-Fi, он, скорее всего, подумает, что проблема в сети. Но если подключить к ней другое устройство, например компьютер или телефон на Android, становится понятно, что сеть работает нормально.

 

Apple iPhone 15


Некоторым пользователям помогает фиксированное подключение к диапазонам 20 МГц, 40 МГц или 80 МГц. На проблему обратили внимание в конце прошлой недели, она живо обсуждается на форуме Apple и Reddit. Apple пока никак не комментирует проблему и не выпустила патч, который бы ее решал.

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 09.10.2023
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На Apple iPhone 15 с iOS 17 глючит Wi-Fi, помогает фиксированный диапазон, исправления пока нет