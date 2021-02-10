На какие устройства Samsung придет One UI 4.0 на базе Android 12

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Составлен предварительный список смартфонов и планшетов Samsung, которые могут обновить до Android 12

На прошлой неделе Google официально представила Android 12. Открытое бета-тестирование уже стартовало, принять участие в котором могут лишь ряд пользователей. В число сторонних компаний, на чьих моделях тестят Android 12, не попала Samsung. Но почти наверняка разработчики южнокорейского гиганта уже работают над обновлением своих устройств до новой версии зеленого робота.

Конечно же, обладателей гаджетов Samsung интересует, получит ли их модель обновление до Android 12 и когда это произойдет. Ресурс Sammobile опубликовал список устройств, которые, предположительно, могут рассчитывать получить новую версию зеленого робота с фирменной оболочкой One UI 4.0. В основу его составления легла принятая компанией политика по обновлению устройств. Ждать выход One UI 4.0 стоит осенью нынешнего года.

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Список устройств, которые могут рассчитывать на получение One UI 4.0 на базе Android 12:

Galaxy S21/S21+/S21 Ultra;

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/S20 FE;

Galaxy S10 Lite;

Galaxy Note 10 Lite;

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra;

Galaxy Z Fold 2;

Galaxy Z Flip/Z Flip 5G;

Galaxy A71/A71 5G;

Galaxy A72;

Galaxy A51/A51 5G;

Galaxy A52 /A52 5G;

Galaxy A42 5G;

Galaxy A32/A32 5G;

Galaxy A Quantum;

Galaxy Quantum 2;

Galaxy M62;

Galaxy M42 5G;

Galaxy M31;

Galaxy M12;

Galaxy F62;

Galaxy F12;

Galaxy Xcover 5;

Galaxy Tab S7/S7+;

Galaxy Tab S6 5G;

Galaxy Tab S6 Lite.

Модели, для которых обновление станет последним крупным:

Galaxy S10/S10+/S10e/S10 5G;

Galaxy Note 10/Note 10+;

Galaxy Fold;

Galaxy A90 5G;

Galaxy A41;

Galaxy A31;

Galaxy A21/A21s;

Galaxy A11, A12;

Galaxy M51;

Galaxy M31/M31 Prime Edition/M31s;

Galaxy M21/M21s;

Galaxy F41;

Galaxy F02s;

Galaxy Xcover Pro;

Galaxy Tab S6;

Galaxy Tab A 8.4;

Galaxy Tab A7;

Galaxy Tab Active 3.

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Источник: sammobile