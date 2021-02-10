На пути к мировому лидерству: США и Китай сойдут в битве за полупроводниковую отрасль

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США хочет стать сверхдержавой по производству полупроводниковой продукции

Торговая война между Китаем и США и не думает утихать. Противоборствующие стороны не стали зарывать топор войны даже тогда, когда на планете бушует пандемия коронавируса. Америка спит и видит, чтобы стать лидером в IT-сфере и технологиях, а для достижения поставленной цели исповедует как силовой вариант, так и заманивание крупнейших технологических компаний.

США решили стать лидером на рынке чипов

Осознавая важность таких компонентов как процессоры, США хочет превратить территорию свой страны в кузницу по производству систем на чипе. Для осуществления задуманного, TSMC позволили построить свою фабрику в Аризоне и планируют ее запустить в 2024 году. Но по данным издания Reuters, количество фабрик тайваньского чипмейкера на территории США может увеличиться до шести. Как сообщают источники, именно американская сторона настояла на том, чтобы TSMC взялась за постройку дополнительных предприятий в штате Аризона. И все они могут быть запущены уже через три года.

Какой будет проектная мощность всех фабрик и какие литографические технологии они будут использовать в своем производстве, неизвестно. Интересно, что на предварительном этапе обсуждения вопроса о целесообразности размещения производства чипов на территории США, представители TSMC заявляли о том, что это повлечет за собой солидные издержки для компании, превышающие те, которые она несет в Тайване. Одним из путей выхода они видели в предоставлении государственных субсидий. Если слухи о постройке шести фабрик верны, то США нашли инструмент для давления на чипмейкера или же решено задабривать какими-то преференциями и льготами.

Для Америки крайне важно превратить свою страну в мировую площадку по производству чипов. Она уделяет этому вопросу немало внимания и подтверждает это то, что встречи между представителями TSMC и чиновниками Министерства торговли США проходят ежедневно. Об этом в одном из интервью рассказала Министр торговли Джина Раймондо. По ее словам, до 30% производства тайваньского чипмейкера должно быть перенесено в США. При этом, подается это как борьба с дефицитом процессоров, прежде всего, в автопроме.

Стоит обратить внимание, что чиновница, прежде всего, говорит о передовых литографических технологиях. И это при условии, что подобные нормы не так широко распространены при производстве чипов в автопроме. А именно в этой отрасли наиболее остро стоит вопрос с нехваткой процессоров у американских компаний. Так из-за нехватки полупроводниковой продукции участились случаи простоев американских автопроизводителей, сотрудники отправлены по домам.

Холодная война или угроза очередного раскола

Все это лишний раз подчеркивает стремление США стать одним из мировых лидеров по производству полупроводниковой продукции. И, прежде всего, речь идет о потребительской электронике и желании «подмять» под себя крупнейших производителей. Ей нужно, отхватить большой кусок «пирога» в производстве передовых процессоров. И это вопрос экономической и национальной безопасности для нее.

В своем докладе Пентагон заявил, что «Тайвань, Южная Корея и Китай представляют собой триаду зависимости для всей цифровой экономики США». Причем наибольшую угрозу они видят не столько в материковом Китае, сколько в Тайване, от которого напрямую зависят наиболее важнейшие технологические компании. Но все осложняется тем, что Китай считает его своей территорией и стремится непременно вернуть себе влияние здесь.

Сейчас в США работают десятки фабрик по производству микросхем, но только Intel способна производить чипы по нормам 10 нм и менее. Подобные чипы также выпускают TSMC и Samsung, а вот китайская SMIC им не конкурент, ведь она только освоила в прошлом году 14 нм техпроцесс. С участием Белого дома в прошлом месяце состоялась встреча с крупнейшими компаниями, на которой присутствовали и представили Samsung. На ней американские чиновники активно пытались убедить южнокорейского гиганта в необходимости расширения производства чипов на территории США.

Но сейчас Китай серьезно инвестирует в создание собственной полупроводниковой промышленности, а также активно переманивает специалистов. В этой ситуации мы увидим с вами нешуточное противостояние между двумя крупнейшими мировыми державами, где каждый из них хочет выиграть в одной из важнейших отраслей.

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Источник: reuters