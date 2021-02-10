На рендерах засветился OPPO Find X3 Neo. Это знакомый нам Reno5 Pro+ ?

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OPPO Find X3 Neo﻿ скорее всего будет субфлагманским камерофоном

Не стоит забывать, что флагманская серия OPPO Find X3 включает в себя не только топовые «Pro» версии. Нас с вами ожидает еще две младшие модели - OPPO Find X3 Neo и X3 Lite. Хотим восстановить баланс, и рассказать подробности и про эти версии.

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Инсайдеры утверждают, что эти две модели станут глобальными версиями уже представленных в Китае моделей - Oppo Reno5 5G Pro и Reno5 5G. Сегодня мы получили уточнение, которое указывает что OPPO Find X3 Neo за основу возьмет модель Oppo Reno5 Pro +. В таком случае у нас есть ясное представление о младших моделях линейки OPPO Find X3.

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Если верить этим утечкам, то OPPO Find X3 Neo будет очень добротным субфлагманом. Напомним, что Reno5 Pro + оснащен 6,55-дюймовым FHD+ дисплеем на 90 Гц. Построен смартфон на базе Snapdragon 865, а память у него 12 Гб оперативной (LPDDR5) и 256 Гб общей (UFS 3.1).

Отдельного внимания стоит сенсор для основной камеры – Sony IMX766. Это новый модуль который впервые был установлен в этой модели. Всего камер у смартфона три: 50 Мп основная, 13 Мп телеобъектив и 2 Мп макрообъектив.

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Смартфон поддерживает ОС Android 11, аккумулятор установлен на 4500 мАч и поддерживает скорость зарядки до 65 Вт. Утверждается, что OPPO Find X3 Neo﻿ будет поставляться в чёрном, фиолетовом, белом и синем цветах. Цена братского Oppo Reno5 Pro + в ﻿Китае стартовала с отметки в 600 долларов.

Старт продаж OPPO Find X3 Neo и X3 Lite ﻿ожидают в апреле 2021 года.

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Исчтоник: gizmochina.com﻿