Oppo может предложить подвижную селфи-камеру. Подробности патента

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Oppo﻿ предлагает усложнить конструкцию фронтальной камеры для поиска новых ракурсов

В начале 2021 года мы видим много новостей в отношении селфи-камер. С тех пор, как смартфоны стали сильно похожи друг на друга, производители всячески используют камеры в смартфоне, как средство выделения среди массы и селфи-камер это тоже касается.

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Интересную идею недавно засекли у компании Oppo. Стало известно, что они разрабатывают фронтальную камеру, которая способна перемещаться вдоль все лицевой панели. Официальная цель таких усложнений – поиск новых ракурсов для любителей селфи. Хотя нам кажется, что в первую очередь таким способом, производитель хочет выделить свои смартфоны «из толпы».

Патент на такую систему, согласно новости, был выпущен 28 января 2021 года. На тридцати страницах было подробно указано как камера, которая находится на специальной площадке, может перемещаться по направляющей вдоль всей ширины смартфона. На изображении схематически показано как это может выглядеть.

По умолчанию камера зафиксирована. Все манипуляции с ней можно будет производить уже непосредственно находясь в приложении «камера». Также есть информация, что в патентных документах упоминаются идеи в отношении подвижной основной камеры, на задней панели.

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Во второй половине 2021 года ожидается ряд новинок от Oppo, посмотрим, будут ли там применяться новые наработки компании.

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Источник: letsgodigital.org