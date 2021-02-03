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Oppo Find X3 Pro показан на реальных фото

03.02.2021 621 0

Oppo Find X3 Pro засветился на живых фото, и выглядить он шикарно

 

Ранее мы собирали по крупицам информацию о спецификации и внешнем виде грядущего флагмана от Oppo﻿. Сегодня у нас есть возможность увидеть его на живых фото.

 

Oppo Find X3 Pro показан на реальных фото – фото 1

 

Переход от рендеров к фотографиям ознаменует финальную стадию перед презентацией. Напомним, что инсайдеры указывают нам на март.

 

По фотографиям мы видим полное подтверждение последних рендеров. Расположение камер, и их плавное «переливание» в заднюю панель дало повод производителю называть будущий флагман «телефоном с невозможной поверхностью». Oppo Find X3 Pro﻿ точно не перепутаешь.

 

Oppo Find X3 Pro показан на реальных фото – фото 2

 

Касательно начинки, то как мы писали ранее, ожидаем ультимативный и максимальный набор железа, которое будет базироваться на новейшем чипе Snapdragon 888. Из другого – обещают макро модуль с 25-кратным увеличением, огромный дисплей на 120 Гц и мощный аккумулятор.

 

Oppo Find X3 Pro показан на реальных фото – фото 3

 

Ходили слухи что Oppo Find X3 Pro﻿ первым может показать нам подэкранную камеру. Кстати живые фотографии этого не опровергают – лицевая панель не показана не на одной фотографии. Ждём презентации.

 

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Источник : voice.com﻿

Oppo Oppo Find X3 Pro
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 03.02.2021

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Oppo Find X3 Pro показан на реальных фото