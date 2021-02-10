На следующей неделе состоится презентация Poco X4 GT

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Запуск состоится вместе с Poco F4 5G на большом мероприятии в Индии, 23 июня в 15.00 по киевскому времени.

Смартфон, как и ожидалось, станет точной копией Redmi Note 11T Pro. А значит, в качестве процессора для Poco X4 GT будет выступать супермощный Mediatek Dimensity 8100, который по производительности превосходит прошлогодний флагманский Snapdragon 888. IPS-экран новинки диагональю 6,6 дюйма получит разрешение FullHD+ и частоту обновления 144 Гц. По заверениям главы Redmi, это первый в мире IPS-экран, который получил динамическую частоту развертки и прошел сертификацию DisplayMate A+.

Основная камера Poco X4 GT будет представлена тремя датчиками: главный 64-мегапиксельный Samsung JN1, 8-мегапиксельный ультраширик и , уже ставшый классикой, макромодуль на 2 мегапикселя. Фронтальная камера получит разрешение 16 Мп. А аккумулятор смартфона ёмкостью 5080 мАч можно будет заряжаться на мощности 67 ватт. Цена на новинку остаётся неизвестной.

С одной сторонны, конечно, очень жаль, что Poco не выпускает самобытных мобильников, но с другой, Redmi Note 11t pro реально крут, и очень хочется увидеть его на глобальном рынке.

Источник: Poco India