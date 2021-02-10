На Xiaomi Youpin появился мини-ПК Ningmei Mini Computer CR80: малютка всего за $150

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Для самых простых задач

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился мини-комп Ningmei Mini Computer CR80, к которому можно подключить монитор, компьютерную мышь и клавиатуру. Позиционируется он как идеальная альтернатива традиционным настольным ПК для тех, кто не увлекается играми и им нужен компьютер, прежде всего, для работы.

Весит Ningmei Mini Computer CR80 и всего 250 грамм, а его габариты составили 12х12х2,5 см. Внутри установили четырехъядерный чипсет Intel Celeron N5105 с тактовой частотой 2,9 ГГц и дополнили его кэш-памятью L3 объемом 4 МБ. Потребляет мини-комп всего 10 Вт.

Для подключения предлагается беспроводная сетевая карта Intel AC7265, которая поддерживает двухдиапазонное соединение Wi-Fi 2,4G + 5G. Также есть модуль Bluetooth для подключения различных устройств, 6/8 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель М2 объемом 128/256 Гб.

Несмотря на то, что предложили маломощный процессор, охлаждение здесь активное с помощью небольшого вентилятора и даже пары тепловых трубок. Что касается набора портов, то тут есть USB 3.0 (x3), HDMI, RJ45 и даже VGA, а еще предложили слот для карт памяти microSD. Запросили за Ningmei Mini Computer CR80 от $150.

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Источник: mydrivers