Началось тестирование Realme UI 2.0 на Realme 7 Pro

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Realme, наконец-то, готовы отправлять раннюю сборку Realme UI 2.0 на свой хит 7 Pro.

Как вы можете знать, в сентябре этого года Realme представил новую версию своей прошивки Realme UI версии 2.0 на базе Android 11. На данный момент попробовать обновлённое ПО могут только пользователи флагмана Realme X50 Pro.

Однако совсем скоро пользователи Realme 7 Pro также получат возможность испытать новейшее программное обеспечение – компания открыла регистрацию для набора тестировщиков альфа-версии прошивки.

Realme, вместо отправки бета-версии, решил начать распространение именно альфа-версии прошивки. То есть, скорее всего, нас ждет два этапа тестирования: так называемые закрытое и открытое бета-тестирования. А после этого должна быть готова «стабилка». В принципе, подход ничем не отличается от тех же Xiaomi, но интересен факт такого раннего объявления о выходе новой версии прошивки.

Если все пойдет гладко, то стабильное обновление будет выпущено уже в начале января 2021 года. Правда, судя по достаточно долгому тестированию прошивки на Realme X50 Pro, этот срок может быть увеличен.

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Для тестирования Realme UI 2.0 для Realme 7 Pro компания набирает всего 50 пользователей, причем условия участия достаточно жесткие. Компания просит, чтобы участник жил рядом с сервисный центром Realme, так как альфа-версия прошивки не поддерживают откат. То есть пользователи должны быть готовы к возможной необходимости обратиться к специалистам, если придется откатываться на последнюю стабильную версию прошивки.

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Источник: Gizchina



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