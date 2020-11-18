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Realme быстрее всех продал 50 миллионов смартфонов в 2020 году

18.11.2020 730 2

Китайский бренд Realme продолжает показывать небывалый рост продаж, даже несмотря на продолжающуюся пандемию.

 

Realme

 

Realme до сих пор воспринимается как молодой и амбициозный бренд, даже учитывая, что компания была основана два года назад. С самых своих первых дней Realme бьет рекорды популярности, которые, в свое время, могли показывать только Xiaomi.

 

Сегодня стало известно, что Realme побила еще один рекорд. Компания признана самым быстроразвивающимся брендом в мире, достигнув отметки в 50 миллионов проданных смартфонов в 3-м квартале 2020 года.

 

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По данным исследовательской компании Counterpoint Research, доход в третьем квартале 2020 года Realme вырос на 132% по сравнению с прошлым кварталом и на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что таких успехов компания смогла достичь, несмотря на пандемию коронавируса.

 

Realme рост

 

Также доходы Realme выросли на 300% за прошлый квартал на главном для них индийском рынке смартфонов и на 47% за год. Компания также входит в пятерку крупнейших брендов смартфонов в ряде стран, таких как Филиппины, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Сингапур, Россия и Австралия.

 

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Для сравнения, квартальный рост продаж на мировом рынке смартфонов поднялся на 32%, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 4%. Кроме того, в текущем квартале ведущие OEM-производители, то есть Huawei, Apple и OPPO, зарегистрировали снижение ежегодной выручки.

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Realme результаты продаж

 

Источник: Counterpoint Research


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Realme
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 18.11.2020

Комментарии

fkn magic -1
ну вот а что я говорил год назад - 2020 будет годом реалми и они вылебут сяоми
18.11.2020 15:19
Местный Волкодав 1
))))) да вы пророк, практически внук ванги))))
Бренд, ни одна модель смартфона которого не попал в топ 10 самых продаваемых моделей, и вообще в отдельности не вошедший в 10-ку первых производителей, "вылебал" бренд, который на данный момент третий в 10-ке, имеющий три модели бестселлера в 10-ке, в этом году, и который обогнал даже богоподобный эпол по продажам!
Тот случай, когда не понимаешь, что если ты продал в том году два смарта, а в этом шесть, и вырос на 300%, это не значит что ты лучший продавец на планете, а просто очередной диванный ИксперД :)
18.11.2020 17:58

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Realme быстрее всех продал 50 миллионов смартфонов в 2020 году