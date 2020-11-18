Realme быстрее всех продал 50 миллионов смартфонов в 2020 году

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Китайский бренд Realme продолжает показывать небывалый рост продаж, даже несмотря на продолжающуюся пандемию.

Realme до сих пор воспринимается как молодой и амбициозный бренд, даже учитывая, что компания была основана два года назад. С самых своих первых дней Realme бьет рекорды популярности, которые, в свое время, могли показывать только Xiaomi.

Сегодня стало известно, что Realme побила еще один рекорд. Компания признана самым быстроразвивающимся брендом в мире, достигнув отметки в 50 миллионов проданных смартфонов в 3-м квартале 2020 года.

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По данным исследовательской компании Counterpoint Research, доход в третьем квартале 2020 года Realme вырос на 132% по сравнению с прошлым кварталом и на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что таких успехов компания смогла достичь, несмотря на пандемию коронавируса.

Также доходы Realme выросли на 300% за прошлый квартал на главном для них индийском рынке смартфонов и на 47% за год. Компания также входит в пятерку крупнейших брендов смартфонов в ряде стран, таких как Филиппины, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Сингапур, Россия и Австралия.

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Для сравнения, квартальный рост продаж на мировом рынке смартфонов поднялся на 32%, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 4%. Кроме того, в текущем квартале ведущие OEM-производители, то есть Huawei, Apple и OPPO, зарегистрировали снижение ежегодной выручки.

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Источник: Counterpoint Research



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