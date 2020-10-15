Начните экономить: Poco X3, внешний аккумулятор и диспенсер для мыла со скидками

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Poco X3, внешний аккумулятор и диспенсер для мыла по сниженным ценам

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POCO X3





Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" IPS, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 6/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 6 999 грн

BLUE - https://lite.al/4KWQ2

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Автоматический диспенсер для мыла BlitzWolf

Характеристики: BW-FD2, емкость 300 мл, питание 4*AA, IPX4

*** мыльный раствор в комплект не входит

Цена: $11,55 (+ доставка) - https://lite.al/2MIkUV

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Power Bank YKZ

Характеристики: 10000 мАч, 1*USB, LED-индикация

Цена: RU $5,49/UA $6.31- https://lite.al/or1H0

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