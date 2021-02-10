Намек от Xiaomi о времени выхода MIUI 13
Если правильно трактуем пост Xiaomi, то MIUI 13 выйдет в ноябре
Если по части выпуска смартфонов компания Xiaomi мчит на всех порах, то вот в плане продвижения программных продуктов все не так шустро. Неожиданно для себя она отложила выход MIUI 13 и сделала это вынуждено. Не будь таким высоким градус недовольства пользователей о багах и косяках внутри MIUI 12, вряд ли бы Xiaomi откладывала бы до конца года выпуск MIUI 13.
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Естественно, что фанатов компании интересует, как долго ждать анонс новой версии фирменной прошивки. Можем лишь сказать, что ожидание продлится до ноября. На это указывает пост компании в аккаунте MIUI в Weibo: «Поговорим: Как намерены коротать время в ожидании...ноября?»
Напрямую компания не спрашивает о том, чем намерены заняться фанаты в ожидании MIUI 13, но очень похоже, что компания намекает на предстоящий выход прошивки. О самой оболочке информации немного. Сейчас в сети активно тиражировали слухи и изображения, демонстрирующие появление виджетов в стиле iOS. Известный же сетевой информатор Digital Chat Station говорит о том, что обновленные виджеты не самое значимое обновление MIUI 13.
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Есть предположение, что первым смартфоном «из коробки» с MIUI 13 станет Xiaomi 12, релиз которого также предсказывают в ноябре-декабре 2021 года. Совпадет ли анонс флагмана и новой фирменной оболочки по времени, узнаем уже достаточно скоро.
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Источник: weibo
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