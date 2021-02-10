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Немецкое ведомство по кибербезопасности взялось за смартфоны Xiaomi

29.09.2021 54 0

Пока только проводит техническое освидетельствование

На прошлой неделе Xiaomi пришлось оправдываться из-за обвинений со стороны Министерства обороны Литвы. Напомним, что военное ведомство Прибалтийской страны со ссылкой на центр по кибербезопасности сообщило о том, что смартфоны Xiaomi имеют встроенный цензор.

 

Все это попирает законы демократии и свободы слова, а еще есть вероятность, что устройства отправляют конфиденциальные данные пользователей на сервера, расположенные в Сингапуре.

 

Немецкое ведомство по кибербезопасности взялось за смартфоны Xiaomi – фото 1

 

Естественно, что Xiaomi все отрицает и декларирует, что сохранение приватности и конфиденциальности для нее в приоритетах и дело чести. Но, похоже, что ей поверили не все. Теперь за Xiaomi взялось немецкое федеральное агентство по надзору за кибербезопасностью. В частности, сообщается, что оно занялось тщательным изучением смартфона компании.

 

О какой модели идет речь и на предмет чего ее «препарируют», не сообщается. Есть лишь общая формулировка — «техническое освидетельствование». Но не сложно предположить, что немецкие специалисты по кибербезопасности хотят сами удостовериться на предмет наличия встроенного цензора и в части слива дынных. Ждем официального заключения специалистов Германии.

 

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Источник: reuters

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.09.2021

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Немецкое ведомство по кибербезопасности взялось за смартфоны Xiaomi